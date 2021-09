Bouw tienduizenden woningen Amsterdam loopt mogelijk vertraging op: elektriciteitsnet kan het niet aan

Terwijl de situatie rondom de woningnood in Nederland al penibel genoeg is komt er slecht nieuws uit Amsterdam. De broodnodige woningbouwplannen in Amsterdam, waar zo’n 25.000 woningen op de agenda staan, kunnen mogelijk een vertraging oplopen van zeven tot tien jaar. De reden? Het elektriciteitsnet kan het niet aan.

Het Nederlandse elektriciteitsbedrijf Liander voorziet enkele grote problemen voor de toekomst in Amsterdam. Het huidige elektriciteitsnet zit aan zijn taks, dat valt te lezen in het Parool. Er zijn nu al wachtlijsten voor de komst van nieuwe grote bedrijven, want er is gewoon niet genoeg stroom.

Naast het risico dat Amsterdam mogelijk de komst van nieuwe grote bedrijven gaat mislopen is er nog een ander probleem. De plannen voor de bouw van 25.000 woningen gaan vertragingen oplopen, Den Haag is hier al over ingelicht. Er wordt al langer gewaarschuwd voor de overbelasting van ons elektriciteitsnet, maar tot op heden heeft de politiek er te weinig aan gedaan. Nu lijkt onze hoofdstad als eerste de dupe ervan te worden.

Liander vreest dat de problemen binnenkort de hele stad zullen treffen. Het bedrijf vreest dat “1 op de 3 straten open moet vanwege de overgang op duurzame energie”. Wat laat zien wat een ondoordacht plan de Nederlandse energietransitie wel niet is.

We moeten, en zullen, razendsnel overstappen op een duurzame samenleving. Helaas kan een vrij belangrijk onderdeel van ons infrastructuur, het elektriciteitsnet, dit gewoon nog niet aan. Het gaat veel tijd én geld kosten om ons elektriciteitsnet te verbouwen. Ondertussen staan er nog wel tig zonne- en windparken op de planning in het hele land.

Amsterdam zal zeker niet de enige zijn met deze problemen, ook andere grote steden zullen worden getroffen. Ondertussen gaat de klimaatgekte gestaag door én kunnen we voorlopig fluiten naar nieuwe woningen.