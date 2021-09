Demissionair kabinet vindt plannen klimaatpaus Frans Timmermans niet ver genoeg gaan: ‘Er moet een CO2-plafond komen’

Binnen bepaalde lidstaten van de Europese Unie worden de klimaatplannen van PvdA-Eurocommissaris met veel kritiek ontvangen. Ook ons demissionaire kabinet heeft flink wat kritiek: zij vindt de plannen niet altijd ver genoeg gaan. Ondanks de demissionaire status van het kabinet heeft men in Den Haag grootse plannen voor het klimaat.

Op tal van punten blijkt ons demissionaire kabinet de plannen van Frans Timmermans links in te halen. Terwijl veel Oost-Europese lidstaten kritiek hebben op de megalomane ideeën van de PvdA’er, willen onze Haagse bestuurders juist een stapje extra doen, dat meldt de Telegraaf.

Voorbeelden zijn er zat: terwijl Timmermans een eind wil maken aan de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor in 2035, gaat ons kabinet lobbyen in Brussel om de verkoop al te stoppen in 2030. Daarnaast ziet men in Den Haag wel iets in een zogeheten CO2-plafond. Dit zou de luchtvaartsector zwaarder onder druk zetten om zich aan te passen. Er zijn tal van plannen waarin ons demissionaire kabinet verder wil gaan dan wat men in Brussel wil.

Frans Timmermans wordt veelal, terecht, gezien als de Nederlandse klimaatpaus, maar ondertussen zitten de echte klimaathysterici gewoon in Den Haag. Met als grote verschil dat zij veel makkelijker een zwaarwegend klimaatbeleid kunnen maken die niet eerst jaren ter discussie staat voordat het in werking treedt.

Kabinet gaat voor lastenverzwaring zorgen

Terwijl in Oost-Europa men vooral bezorgd is over de stijgende kosten voor huishoudens door de grootse klimaatplannen, lijken onze Nederlandse vertegenwoordigers minder bezwaren te hebben. Tijdens Prinsjesdag wordt waarschijnlijk al een van de ‘groenste’ nota ooit gepresenteerd, wat een voorproefje zal zijn wat de toekomst ons zal brengen.

Terwijl de kabinetsformatie nog steeds in een impasse zit, gedraagt het demissionaire kabinet zich onschendbaar. Er worden tal van beloftes en afspraken gemaakt omtrent klimaat – want dit kan “niet wachten”. Waardoor de gewone burger alvast diep in de buidel kan tasten voor de grootse klimaatplannen.