Britse voedselsector luidt noodklok: tekort aan CO2 dreigt lege schappen te veroorzaken

In Groot-Brittannië dreigt er een grote voedselcrisis te ontstaan vanwege een tekort aan CO2. Twee kunstmestfabrieken zijn gesloten, en door de sluiting dreigt het Britse voedselproductiesysteem in elkaar te storten. De kunstmestfabrieken leverden als bijproduct CO2 aan de voedselsector die het voor allerlei zaken gebruikten. Echter is er nu een groot tekort aan CO2.

CO2-plafonds en allerlei andere ‘duurzame’ maatregelen klinken op papier heel leuk voor politici die de klimaatverandering tegen willen gaan. Echter levert het klakkeloos invoeren van een CO2-limiet ook problemen op waar men in eerst instantie niet aan dacht. In Groot-Brittannië gebruikt men CO2 in slachthuizen om dieren te bedwelmen, om producten vacuüm te verpakken én om droogijs te maken. Het AD meldt dat door de sluiting van deze kunstmestfabrieken een voedselcrisis dreigt te ontstaan.

De paniek is zelfs zo groot dat men vreest dat als de overheid niet snel ingrijpt feestdagen zoals Kerst radicaal zullen veranderen. Waar de Britse overheid eerst nog vol trots allerlei CO2-taksen had ingevoerd, levert dezelfde maatregel nu alleen maar kopzorgen op.

Grote voedselproducenten menen dat ze binnen enkele dagen al geen producten meer kunnen leveren, wat betekent dat de schappen in de supermarkten snel leeg zullen staan. Ondertussen heeft een woordvoerder van de regering laten weten de situatie goed in de gaten te houden, maar aan zo’n opmerking heeft de voedselproductiesector én de consument weinig.

CO2 wordt onterecht als de eeuwige boosdoener gezien

De online supermarkt Ocado kan nu al geen diepvriesproducten leveren bijvoorbeeld. Het laat zien dat klimaatwetgeving soms te snel en ondoordacht is ingevoerd. In Groot-Brittannië zien we dus nu dat CO2 lang niet altijd alleen de lucht in wordt gepompt maar dus ook wordt gebruikt voor een vrij vitale tak van de maatschappij: het produceren van voedsel.

Het jarenlang demoniseren van CO2, soms terecht én soms onterecht zoals we nu zien, zorgt nu dus voor een ware voedselcrisis.