Caroline van der Plas hekelt landsadvocaat die ‘vergunningen boeren wil afpakken’: ‘Beseft minister wat dit doet met rechtvaardigheidsgevoel?’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas heeft zojuist een debat aangevraagd naar aanleiding van een anti-boerenbrief van de landsadvocaat. Om het stikstofprobleem aan te pakken in Nederland pleit de landsadvocaat voor het afpakken van vergunningen – wat wel verdacht veel lijkt op onteigening. Van der Plas wil zo snel mogelijk duidelijkheid van de minister. Was het namelijk een persoonlijke opdracht van de minister zelf of speelt er meer?

Je zou als boerengezin maar lezen dat nota bene de landsadvocaat pleit voor het afpakken van je beroepsbestaan. In Nederland is dit helaas werkelijkheid geworden. De landsadvocaat is van mening dat de overheid bij machte moet zijn om vergunningen van boeren te kunnen afpakken om zo de stikstofuitstoot te verminderen. De BoerBurgerBeweging wil uiteraard zo snel mogelijk opheldering over deze pittige en bizarre uitspraken.

Zojuist heeft @lientje1967 een debat aangevraagd over deze brief, de genoemde niet-openbare notitie en alle studies die bij en buiten het ministerie op tafel liggen om onder het mom stikstofaanpak de boeren uit Nederland te verdrijven.https://t.co/7gM2zEDyxK — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) September 14, 2021

De partij van Caroline van der Plas wil zo snel mogelijk opheldering krijgen, want beseffen de landsadvocaat en de minister wel wat zo’n bizarre uitspraak doet met de rechten van boeren in Nederland? Waarschijnlijk niet. Voor de klimaatreligie mag alles wijken, zo lijkt het. De landsadvocaat lijkt het weinig te kunnen schelen dat hij de botte bijl hanteert. Maar door met dit soort advies op de proppen te komen mag het ministerie van Landbouw zich nu wel gaan verantwoorden tegenover BBB.

….. en zich niet te houden aan zijn taak om juridisch advies te geven en of de minister beseft wat deze zoveelste aanval de rechten van de boeren doet met de betrokken families en het rechtvaardigheidsgevoel van Nederlandse burgers? 2/2 — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) September 14, 2021

Caroline van der Plas wil snel duidelijkheid

Ondanks de gedane beloftes blijft het pesten van boeren vanuit de overheid de normaalste zaak van de wereld. Het pleiten voor het toestaan van afpakken van bestaande vergunningen bewijst dit maar. Hoe almachtig wil men de overheid maken wat betreft het ‘beschermen’ van het klimaat?

Als dit soort praktijken ‘normaal’ gaan worden, wie weet wat de toekomst dan zal brengen. De overheid die zal gaan bepalen welke beroepen wel ‘schoon’ zijn en welke niet, wat toch wel de verwezenlijking is van een dystopie.