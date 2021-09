Caroline van der Plas (BBB) botst hard met Maarten van Rossem: ‘Die BBB-mevrouw is vooral een mediacreatuur!’

Op Twitter zijn Maarten van Rossem en Caroline van der Plas (BBB) hard met elkaar aan het botsen. Want, zegt Van Rossem, eigenlijk is die Van der Plas alleen maar een “mediacreatuur.” Ze wordt groot gemaakt door de media. En dat is in zijn ogen natuurlijk heel verschrikkelijk, want Van der Plas is niet links. En dus hartstikke fout. Naar de goelag ermee!

TV-mopperkont Maarten van Rossem is er niet over te spreken dat Caroline van der Plas gisteren langs mocht komen bij Jinek. Nou zat Alexander Pechtold daar ook, maar daar hoor je Van Rossem niet over. Pechtold is namelijk wél links, en Van der Plas niet. En dus mag ze geen “podium” krijgen.

“Die BBB-mevrouw [Caroline van der Plas] is vooral een mediacreatuur,” zeurt Van Rossem dan ook op Twitter. Gisteravond schoof ze weer aan bij Jinek. De media zijn nu bezig om de mevrouw van de BoerBurgerBeweging groot te maken. Net zoals ze ook Thierry Baudet groot hebben gemaakt.”

De BBB-mevrouw @lientje1967 is vooral een mediacreatuur. Gisteravond schoof ze weer aan bij @Jinek_RTL. De media zijn nu bezig om de mevrouw van de @BoerBurgerB groot te maken. Net zoals ze ook @thierrybaudet groot hebben gemaakt. pic.twitter.com/qKrLo0Al4Y — Maarten van Rossem (@maartenpodcast) September 1, 2021

Vervolgens heeft hij ook iets van kritiek op zichzelf. Want hij heeft haar óók aandacht gegeven omdat hij de noodzaak voelde haar te “corrigeren.”

Ongelukkigerwijs heb ik daar zelf ook een bijdrage aan geleverd, omdat ik die lulkoek van @lientje1967 moest corrigeren. https://t.co/dd8sbOZc0h — Maarten van Rossem (@maartenpodcast) September 1, 2021

Ah, die krokodillentranen van linkse extremisten die eisen dat critici de mond wordt gesnoerd; het blijft geweldig om te zien.

Van der Plas reageert

Caroline van der Plas heeft zelf óók gereageerd op de hilarisch-zeurende tweets van Maarten van Rossem. Hij moet het, zegt ze, gewoon “loslaten.” Zich er niet zo druk om maken.

Laat het los Maarten. Laat het los 🧘‍♀️ https://t.co/0f0kK6IeB2 — Caroline van der Plas (@lientje1967) September 1, 2021

Vervolgens merkt ze terecht op dat Van Rossem haar meer aandacht geeft “dan de hele omroepwereld bij elkaar.” En, voegt ze daar voor de goede orde als waarschuwing aan de mopperkant aan toe: “Alles wat je aandacht geeft, groeit.”

Intussen krijg ik meer aandacht van Maarten dan van de hele omroepwereldwereld bij elkaar… Alles wat je aandacht geef, groeit. 😉 https://t.co/V8sgpgKW7e — Caroline van der Plas (@lientje1967) September 1, 2021

Dat is natuurlijk wel hilarisch, want ze heeft gelijk: hoe vaker Van Rossem over haar zeurt, hoe bekender en dus hoe groter ze wordt. Ze zou de zeurpiet dan ook dankbaar moeten zijn voor zijn eeuwige gejank.

Wat nou zo gek is, ik hoor Van Rossem nooit commentaar geven op het feit dat D66’ers te pas en te onpas mogen aanschuiven bij NPO-programma’s. Hoe kan dat toch?