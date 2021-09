Column Frits Bosch: Sigrid Kaag en Mark Rutte sluiten elkaar fundamenteel uit

Volgens DDS-columnist Frits Bosch sluiten Sigrid Kaag en Mark Rutte elkaar fundamenteel uit. Dit komt niet alleen door persoonlijke kenmerken van de twee, maar ook door een totaal verschillende visie op de mens als Mens.

Johan Remkes gaat als Joris Goedbloed proberen het te lijmen tussen Rutte en Kaag voor een minderheidskabinet. Het is onbegonnen werk en zonde dat hij zijn reputatie op het spel zet. Hij zegt dat als beiden zich niet op inhoud richten, hij dan snel klaar is. Mogelijk lukt dat, maar de VVD en D66 hebben op inhoud grote verschillen. Het hangt echter niet op inhoud. Mark Rutte en Sigrid Kaag sluiten elkaar fundamenteel uit op waar ze voor staan en wie ze zijn.

Groepsdenken

Mark Rutte is een linksige neo liberaal. Sigrid Kaag is een neo marxist, mogelijk zonder dat ze dat zelf realiseert. VVD is een neo liberale partij. D66 is een neo marxistische partij. Mark Rutte denkt in individuen, niet in groepen. Sigrid Kaag denkt in groepen, niet in individuen. VVD denkt in individuen. D66 denkt in groepen. Dat past niet bij elkaar: water en vuur.

Laat ik dit toelichten. D66 is de frontrunner op diversiteit en inclusie van minderheidsgroepen: de identiteitspolitiek. Deze partij vindt dat minderheidsgroepen, LHGBT, worden achtergesteld, onderdrukt en gediscrimineerd. D66 wenst dat ‘minderheidsgroepen worden opgenomen op de arbeidsmarkt conform hun percentages in de samenleving‘. Sigrid Kaag heeft de focus op één groep in het bijzonder: ‘vrouwen’. In haar D66 video spreekt zij ze belerend toe: “laat je niet klein maken”!! Mannenhater.

Rutte over identiteitspolitiek: “ik sta pal voor mensen, maar ik ga niemand aanspreken op één aspect van z’n identiteit. Ieder mens is uniek en ieder die een bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving kan rekenen op mijn steun. Ik sta hier niet als VVD’er te praten. Liberaal geldt in dit geval als een grondtoon van onze samenleving. Ik bedoel dit dus niet als liberaal in de zin van liberaal tegenover sociaaldemocratisch. Ik bedoel hier liberale grondwaarden die we in Nederland hebben. En die liberale grondwaarden die gaan er vanuit dat wij als staat jou altijd als individu benaderen, nooit als onderdeel van een groep.” (Persconferentie na de ministerraad, 2.9.16).

De gedachte is dat groepsgedifferentieerde rechten integratie belemmert. Staatsburgers hebben geen recht op een aparte status als lid van een bepaalde gemeenschap of deel uitmakend van een bepaalde groep. Dat staat haaks op D66.

Mensen als groep behandelen is mensonterend. Mensen zijn niet gelijk en je kunt en mag ze niet als groep wegzetten. Dat deden de nazi’s met joden, zigeuners en homofielen. Mensen als groep zien leidt tot dwang, quota’s en discriminatie. Uiteindelijk kan het tot massamoord leiden. Mensen als groep beschouwen als achtergesteld en onderdrukt is neo marxistisch. D66 is te beschouwen als een fascistoïde neo marxistische partij. Erger is moeilijk denkbaar.

Incompetent én hautain

Afgezien daarvan ontpopt Kaag zich als een slecht minister (o.a. Afghanistan) en een vervelend mens. Ik heb haar recent ‘charmant’ genoemd omdat ik door empathie overweldigd was vanwege het kennis nemen van haar uiterst moeilijke jeugd en miskramen. Haar D66 videos zijn te erg om aan te gluren. Ze hebben mijn sympathie helaas weggenomen. En hoewel ik geen fan ben van Rutte vind ik haar opstelling jegens hem abominabel. Van haar HJ Schoo lezing lusten de honden geen brood. Ze sloot hem uit: motie van Afkeuring en “hier scheiden onze wegen.” Duidelijker kan niet. Ze haat Mark Rutte. Dit is geen politicus maar een heel vervelend mens aan het woord, jammer dat ik het zo moet zeggen. Sigrid Kaag is allerminst een aanwinst voor de Nederlandse politiek, het tegendeel is helaas het geval.

Mijn slotsom is dat Rutte en Kaag elkaar volledig uitsluiten. Wee het land dat zo’n minderheidskabinet krijgt. Resteert nieuwe verkiezingen. Maar dat levert niets op. Rechtse partijen haten elkaar. CDA ligt in puin. Politiek Nederland ligt in puin. Democratie is in ernstige problemen. Ik meen dat wat in ons land gebeurt een soort snelkookpan is voor de rest van het Westen. Geen fraai voorteken…

Johan Remkes, hou maar op en schei maar uit. Nieuwe verkiezingen en dan bidden tot de Heer dat het toch wat oplevert…

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.