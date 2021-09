D66-leider Sigrid Kaag alsnog afwezig bij Politieke Beschouwingen. Geert Wilders: “Arrogante Kaag is gewoon doodsbang voor het debat”

Nu D66-leider Sigrid Kaag minister af is hadden velen wel verwacht dat zij namens haar partij aanwezig zou zijn bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Ze heeft namelijk niks meer op de agenda staan nu ze geen minister meer is. Toch zal ze afzien van deelname, wat PVV-voorman Geert Wilders als een teken van zwakte ziet.

D66-leider Sigrid Kaag vindt het “democratisch onzuiver” als zij namens haar partij deelneemt aan de Algemene Politieke Beschouwingen. In eerste instantie, toen ze nog minister was, kon ze ook al niet deelnemen. Voor een overwegend digitaal VN-congres besloot ze alsnog de vlucht te maken naar New York. Voor haar afwezigheid kon ze toen al op kritiek rekenen. Maar nu ze minister af is, heeft ze niet echt een geldig excuus. Zelf ziet ze dat anders.

Kaag geeft aan zelf graag te willen reageren op de Miljoenennota, maar acht dit niet helemaal ‘democratisch zuiver’. Ze heeft namelijk recent nog meegewerkt aan de vorming van deze nota en dus zal Rob Jetten haar vervangen.

Volgens PVV-leider Geert Wilders is Sigrid Kaag gewoon doodsbang voor het debat zelf. Ze ligt al weken onder vuur en dit was voor de oppositie, incluis de ChristenUnie, de perfecte kans geweest om met de D66-leider af te rekenen.

Eerst wilde ze niet komen vanwege een snoepreisje naar New York en nu weer niet vanwege een “overgangsweek”. Allemaal rotsmoezen. Arrogante Kaag is gewoon doodsbang voor het debat.#Kaag #Prinsjesdag https://t.co/x1QWHufS0B — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 21, 2021

Wilders spreekt klare taal in deze kwestie, het zijn volgens hem “allemaal rotsmoezen”. Het straalt natuurlijk ook allemaal weinig ‘nieuw leiderschap’ uit. De APB was de uitgelezen kans voor Kaag om zich op een andere manier te profileren. Ondanks dat ze mee heeft gewerkt aan de Miljoenennota zullen er genoeg zaken zijn waar ze wel degelijk flinke kritiek op heeft.

Nu lijkt het er inderdaad sterk op dat ze het debat uit de weggaat. Onder meer Wilders had nog wel een appeltje te schillen met D66, in plaats van de D66-leider zal hij het nu met de nummer 2 van de democraten moeten doen.