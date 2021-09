Geert Wilders wil stemmen over aanwezigheid Sigrid Kaag bij algemene beschouwingen: ‘Kijken of Kamervoorzitter zich onafhankelijk toont’

PVV-leider Geert Wilders staat erop dat minister Sigrid Kaag gewoon aanwezig is tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen eind deze maand. De PVV-voorman moet niks hebben van het excuus dat de D66-leider naar het buitenland afreist voor een (grotendeels digitale) VN-vergadering gedurende deze beschouwingen. Hij wil daarom desnoods stemmen over de aanwezigheid van Kaag.

PVV-leider Geert Wilders kaart een terecht punt aan: de VN-vergaderingen, die tegelijkertijd vallen met onze Algemene Politieke Beschouwingen, zijn overwegend digitaal. Er is dus eigenlijk geen goede reden om helemaal af te reizen naar New York. Toch lijkt D66-politica Sigrid Kaag dit maar al te graag te willen doen.

Wilders wil echter dat zij als minister gewoon aanwezig is tijdens een van de belangrijkste debatten van het jaar. “Ze lijkt weg te duiken voor de APB”, aldus Wilders. En om dit te voorkomen wil hij graag een extra regeling laten uitschrijven die het verplicht dat Kaag aanwezig is. Dit moet natuurlijk wel ter stemming worden gebracht in de Tweede Kamer.

De Kamer mag #Kaag niet laten wegduiken voor de Algemene Politieke Beschouwingen volgende week. Ik heb de Voorzitter gevraagd mogelijk te maken hier desnoods over te stemmen. Kijken of Kamervoorzitter @Vera_Bergkamp zich onafhankelijk toont of haar D66-partijgenoot Kaag helpt. pic.twitter.com/aoaplZzB5k — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 15, 2021

Wilders wil aanwezigheid Kaag verplichten

Wilders vraagt zich openlijk af of zijn verzoek wordt ingewilligd. De huidige Kamervoorzitter is namelijk van D66 én zo’n stemming zou ‘gevoelig’ kunnen liggen. Na verkiezingen werd duidelijk dat Khadija Arib het schip moest ruimen als Kamervoorzitter, terwijl zij de afgelopen jaren liet zien een uiterst bekwame voorzitter te zijn geweest. Het was een politiek akkoordje tussen de coalitiepartijen, dat werd pijnlijk duidelijk.

Nu mag Kamervoorzitter Vera Bergkamp haar onafhankelijkheid laten zien door deze regeling uit te schrijven en ter stemming te breken. Ongeacht de uitslag zal het in ieder geval tot een vlammend debat leiden. Want terwijl onder andere de partij van Sigrid Kaag Nederlanders nog steeds opzadelt met bepaalde coronarestricties wil zij voor een overwegend digitaal VN-congres afreizen naar New York. Terwijl er gelijktijdig ook een belangrijk debat in ons eigen parlement op de agenda staat.

De afgelopen weken lag ze al onder vuur én duiken voor de APB gaat haar weinig helpen.