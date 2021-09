Geert Wilders: ‘Het kabinet is demissionair… en de Coronapas is illegaal’

Geert Wilders vindt dat invoering van de Coronapas door het demissionaire kabinet Rutte III illegaal is. Want de regering heeft geen politiek mandaat meer. Officieel is het afgetreden en vervult het alleen nog een soort van waarnemersrol. Controversiële stappen mag het dus niet nemen.

PVV-leider Geert Wilders vindt het verschrikkelijk dat de dictatoriale Coronapas er toch komt. Of, nou ja, de betere naam is natuurlijk Apartheidspas. Want de pas zorgt voor Medische Apartheid in ons land.

Maar goed, Wilders vindt dat dan ook niets. Zijn eerste reactie op de aankondiging van de invoering van dit totalitaire controlemiddel was dan ook dat Mark Rutte en Hugo de Jonge konden “optieven.”

Demissionair

Na er even over na te hebben gedacht blijft Wilders bij die mening, maar hij voegt er wel een heel belangrijk punt aan toe. Zoals hij uitlegt mag het kabinet deze beslissing namelijk helemaal niet nemen.

“Het kabinet is demissionair en dus zonder politiek mandaat,” schrijft Wilders over Rutte III en de Coronapas. “Het invoeren van een nieuwe controversiële coronapas is dus illegaal. Het is onnodig bovendien en pure drang tot vaccinatie.”

“Onacceptabel dus,” gaat hij verder. En dan voegt hij er aan toe dat hij óók voor burgerlijke ongehoorzaamheid is: “Hulde aan de horeca-ondernemers die dit niet handhaven.”

Dit klopt natuurlijk honderd procent. Het is ongelooflijk dat een demissionair kabinet zelfs maar de moed heeft om dit te doen. Want een demissionair moet zogenaamd “op de zaak passen.” Meer kan en mag zo’n regering niet doen. Zwaar controversiële beslissingen mag het niet maken. Het mág echt niet.

Maar daar heeft dit kabinet lak aan – en dat geldt ook voor de partijen die de regering ondersteunen. Feitelijk erkennen ze geen grenzen meer aan de macht van het kabinet. Het kan doen en laten wat het wil. Ze vragen zich zelfs niet eens af of het wel mág. Ze denken alleen: “Werkt het? Dient het ons Grote Doel?” Indien het antwoord daarop een volmondig “ja” is, doen ze het gewoon.