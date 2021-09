FVD roept iedereen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid: ‘Doet niet mee aan dit systeem!’

“Wij roepen heel Nederland – gevaccineerd of ongevaccineerd – op tot burgerlijke ongehoorzaamheid,” schrijft Forum voor Democratie (FVD) naar aanleiding van de invoering van de apartheidspas. “Doe niet mee aan dit systeem!”

Forum voor Democratie vindt het volstrekt belachelijk en zelfs ronduit gevaarlijk dat het kabinet wil dat er vanaf 25 september gebruik wordt gemaakt van een QR-code om mee te kunnen doen aan het sociale leven. Via die code kunnen controleurs dan zien of je a) gevaccineerd bent of b) onlangs hersteld of c) maximaal 24 uur geleden negatief getest bent. Val je onder geen van die voorwaarden, dan mag je vanaf dat moment niet meer naar evenementen of zelfs naar je café.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Omdat dit natuurlijk pure Medische Apartheid is roept FVD alle Nederlanders, gevaccineerden én ongevaccineerden, op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. “Controleert mensen níet op een QR-code,” schrijft de partij. “Laat mensen zonder mondkapje wél je bus binnen. Sta deze tweedeling niet toe. Doe niet mee aan dit systeem!”

Wij roepen heel Nederland – gevaccineerd of ongevaccineerd – op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Controleer mensen níet op een QR-code. Laat mensen zonder mondkapje wél je bus binnen. Sta deze #tweedeling niet toe. Doe niet mee aan dit systeem! 2/2 #ikweiger #FVD — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 14, 2021

Ook stelt de partij hard maar terecht dat deze aankondiging feitelijk neerkomt op de introductie van apartheid in ons land. “Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn sommige publieke plaatsen alleen toegankelijk voor eersterangsburgers. FVD blijft zich met hand en tand verzetten.”

Genoeg is genoeg

Als je sociale media in de gaten houdt zie je al snel dat heel veel mensen hun buik vol hebben van dit soort dictatoriale maatregelen. De hashtag “#medischeapartheid” is bijvoorbeeld trending op Twitter. Dat geldt ook voor de hashtag “#coronapas.” In beide gevallen is de feedback overwegend negatief, wat interessant is omdat Rutte tijdens de persconferentie beweerde dat de meeste Nederlanders deze medische apartheid “steunen.”

Daar geloof ik niet zoveel van. En als het wél zo is, nou, dan is dat nog steeds geen reden om het maar te doen. De meerderheid heeft nooit het recht de minderheid te onderdrukken. Dat kan je dan wel “democratisch” noemen, maar het is tóch in strijd met de mensenrechten. En daarom volstrekt onacceptabel.

Er zijn nu twee manieren om hier iets aan te doen; manieren die gecombineerd moeten worden. De eerste is massademonstraties. Mensen moeten vreedzaam de straat op gaan. En de tweede methode? Zoals FVD ook stelt, dat is burgerlijke ongehoorzaamheid. We moeten gewoon weigeren mee te werken aan dit systeem. Niet controleren, mensen niet dwingen een mondkapje te dragen. Gewoon niet meedoen. De staat kan dit werkelijk niet afdwingen. Dus, rug rechthouden, poot stijf.