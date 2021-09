Dingdong! ‘Coronapolitie’ van Hugo de Jonge voert duizend huisbezoeken uit om burgers te controleren op naleven quarantaineplicht

Sinds 1 juni hebben inspecteurs al duizend woningen en hotels gecontroleerd. Bij de onaangekondigde huisbezoeken wordt gekeken of een reiziger zich wel aan de quarantaineplicht houdt. In drie maanden tijd werden er 125 mensen als corona-overtreders geregistreerd en beboet met een prent van 339 euro.

Wie op vakantie gaat naar bepaalde landen, kan bij thuiskomst in Nederland rekenen op bezoek van een buitengewoon opsporingsambtenaar. Gemeentelijke toezichthouders controleren sinds 1 juni volop of reizigers wel tien dagen verplicht in quarantaine gaan. Het AD vroeg bij het ministerie van Volksgezondheid de cijfers van het aantal huisbezoeken en opgelegde boetes en aantekeningen op.

Reizigers die vanuit landen zoals Brazilië, Indonesië en Zuid-Afrika naar Nederland komen, moeten bij vertrek een quarantaineverklaring afgeven aan de luchtvaartmaatschappij of veerdienst. Zomaar iets invullen is daarbij niet mogelijk. De ingevulde reizigersgegevens worden vergeleken met de paspoortgegevens. Het invullen van de gegevens is verplicht. Met het invullen van de gegevens gaat de reiziger akkoord met de eis dat ze in Nederland minimaal vijf dagen in quarantaine gaan.

Controlesysteem

De ingevulde quarantaineverklaringen worden door de luchtvaartmaatschappij of veerdienst doorgespeeld naar het ministerie van Volksgezondheid. Vanaf dat moment treedt het controlesysteem in werking. Een belteam van de ANWB voert allereerst telefonische controles uit. “Tot en met 15 augustus zijn zo’n 20.000 quarantaineverklaringen door het belteam verwerkt”, aldus een woordvoerder van het ministerie tegenover het AD. “Mensen reageren voor het overgrote deel positief op het gesprek en geven aan in quarantaine te zijn.”

Het hele controleproces begint dus met een ogenschijnlijk onschuldig belletje van de ANWB. Maar als het belteam een quarantaineplichtige niet aan de telefoon krijgt, wordt er contact opgenomen met de gemeente waar de quarantaineplichtige woont. Dat doen ze ook als ze het vermoeden hebben dat iemand de regels niet naleeft. In dat geval schakelt de gemeente een buitengewoon opsporingsambtenaar in die onaangekondigd op huisbezoek gaat. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat tussen 1 juni en 15 augustus al duizend keer gebeurd.

Minister Hugo de Jonge zal er vast trots op zijn dat zijn ‘coronapolitie’ in drie maanden tijd al duizend huisbezoeken heeft uitgevoerd. De Jonge is namelijk dol op machtsspelletjes.