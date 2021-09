‘Iedereen die dacht had dat Hugo de Jonge zijn machtsspelletjes vrijwillig vaarwel zou zeggen is verschrikkelijke naïef’

Het is totaal niet schrikken voor iedereen die ook maar een beetje opgelet heeft de afgelopen anderhalf jaar maar toch. Vandaag is het zogenaamde brekende nieuws dat minister Hugo de Jonge zegt dat er in het najaar toch weer coronamaatregelen nodig zijn. Yoeri Albrecht reageert terecht keihard: iedereen die dacht dat De Jonge “zijn machtsspelletjes vrijwillig vaarwel zou zeggen is vreselijk naïef,” opinieert hij. Zo is het.

De NOS bericht vandaag dat er ook in het najaar vrijwel zeker nog “coronamaatregelen” nodig zijn. Niet volgens mij, maar volgens minister Hugo de Jonge. Want die houdt wel van die maatregelen die hem vrijwel onbeperkte macht geven. Lekker het volk knechten! Heerlijk! Welke machtswellusteling geilt er niet op?

Maatregelen

“We zijn nog niet off the hook,” zegt hij in steenkolenengels. Over welke maatregelen hij het dan precies heeft is nog niet helemaal duidelijk, maar ik kan wel een gokje wagen. Ten eerste natuurlijk het houden van evenementen met meer dan, zeg, 100 man. Ten tweede testen voor toegang (of vaccinbewijs). Ten derde anderhalve meter afstand. Ten vierde mondkapjes.

Wat dat laatste betreft zegt hij al dat hij in het openbaar vervoer eigenlijk niet wil dat de mondkapjesplicht opgeheven wordt. Want als dat wél zo is, zegt hij, zullen er mensen zijn die zich onveilig kunnen voelen. Ja, voelen. “En ik denk dat bijvoorbeeld de NS zich daar ook rekenschap van moet geven,” aldus meneer de autocraat.

Machtsspelletjes

De reactie van Yoeri Albrecht – van De Balie – op dit nieuws is fan-tas-tisch. Want hij legt de vinger precies op de goede plek.

“Iedereen die gedacht had dat Hugo de Jonge zijn machtsspelletjes nu al vrijwillig vaarwel zou zeggen is verschrikkelijk naïef,” schrijft Albrecht overduidelijk woedend op Twitter. En nee, daar valt eigenlijk niets op af te dingen. Zo is het precies.

Iedereen die gedacht had dat @hugodejonge zijn machtsspelletjes nu al vrijwillig vaarwel zou zeggen is verschrikkelijke naïef. https://t.co/VYTYwzU2uA — Yoeri Albrecht (@YoeriAlbrecht) September 10, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven.

En dat geldt niet alleen voor De Jonge en diens machtsspelletjes. Het geldt voor álle politici. Geef die mensen macht, en ze nemen er van zijn lang zal die leven geen afscheid meer van. Niet vrijwillig, tenminste.