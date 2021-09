Doorgeslagen docent rechten Tilburg University mailt studenten dreigement: ‘Niet vaccineren of testen is strafbaar!’

Het is ongelooflijk wat jongeren over zich heen hebben gekregen de afgelopen anderhalf jaar. Ze zaten verplicht opgehokt binnen, mochten niet naar college, en mochten al helemaal niet even lekker ontspannen in een nachtclub. Dat is al erg genoeg. Maar wat deze docent rechten aan de Tilburg University zijn studenten nu mailt is écht wanstaltig: laat je testen of vaccineren… of je bent mogelijk strafbaar. Dit is hoe test- en vaccinatiedwang eruitziet. En het is doodeng.

Onze vrienden van GeenStijl hebben een email in handen gekregen die een universitair docent Rechtsgeleerdheid aan de Tilburg University heeft gestuurd naar studenten. Deze jongeren staan te trappelen om weer naar college te kunnen. Ze hebben er écht zin in. Maar die positieve houding is natuurlijk enorm veranderd toen ze deze email ontvingen. Want deze geschifte docent bedreigt de studenten keihard. Als ze zich niet laten testen of vaccineren maken ze zich schuldig, zegt de docent, aan “poging tot mishandeling.” En dat zou strafbaar zijn.

De email

“Naar aanleiding van signalen die wij ontvangen hebben drukken wij graag u nogmaals op het hart het college Rechtswetenschap van morgen (donderdag 9 september) 10.45-12.30 niet bij te wonen zonder geldig herstel-, vaccinatie- of negatief testbewijs. Wie deze elementaire regels schendt brengt niet alleen de volksgezondheid in gevaar,” schrijft de docent, “maar ook de gezondheidsrechten van anderen in de zaal.”

Het is ongelooflijk dat zo’n “docent” aan de rechtenfaculteit dit uit zijn (de docent is een man, hoewel GeenStijl er jammer genoeg voor gekozen heeft zijn identiteit niet openbaar te maken) vingers krijgt. Maar het staat er echt.

En de rechtsdictator was nog niet klaar. Oh nee. Het ergste moet zelfs nog komen.

“Juridisch gezien telt dat als poging tot mishandeling (art. 300 Sr) en schending van de lichamelijke integriteitsrechten van uw medestudenten en anderen (art. 11 Gw), hetgeen kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Om nog niet te spreken van morele laakbaarheid,” gaat de docent verder. “Ik reken met het oog op het bovenstaande op uw begrip en medewerking met betrekking tot de toegangseis.”

Dwang

Dit is natuurlijk precies hoe dwang – test- of vaccinatiedwang – eruit ziet. En het is ongelooflijk om te zien, zeker als je bedenkt dat als je dit een jaar of twee geleden voorspeld had, de hele wereld je voor gek versleet. Wie had dit toen kunnen bevroeden? Nou ja, er waren een paar vooruitziende geesten die hier al jaren voor waarschuwden, maar die werden luidkeels verguisd door 99% van de bevolking.

Dwang is altijd vreselijk, en de manier waarop deze geschifte docent te werk gaat is juist een schending van artikel 11 Grondwet. Híj́ tast juist de lichamelijke integriteit aan van studenten, niet andersom. En dan verschuilt hij zich ook nog achter zijn rechtsgeleerdheid. Het is ronduit schokkend.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven.

Wat een walgelijke praktijken aan Tilburg University.

Overigens wel een leuk feitje: poging tot mishandeling is helemaal niet strafbaar. Het is een beetje gek dat de docent dat niet weet. Of zou hij dat best weten, maar hopen dat hij zijn studenten kan intimideren met wat bluf?