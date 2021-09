FVD confronteert Hugo de Jonge met oude video over vaccinatiedwang: ‘Niets zo onbetrouwbaar als een kartelpoliticus’

Forum voor Democratie (FVD) confronteert de op één na grootste leugenaar van dit kabinet, Hugo de Jonge, met een uitspraak die hij zélf gedaan heeft over vaccinatiedwang. Toen hem gevraagd werd over een mogelijke plicht om met QR-codes naar binnen te gaan, anders niet, zei hij “dat gaan we niet doen.” Maar nu wil hij dat juist wél doen, en dan ook nog in horeca. “Niets zo onbetrouwbaar als een kartelpoliticus,” concludeert FVD terecht.

De CDA-minister van Volksongezondheid flirt met het idee voor coronatoegangsbewijzen voor de horeca. Dit houdt dus in dat je straks vrijwel zeker alleen nog naar je favoriete café kan als je je om de dag laat testen óf gevaccineerd bent. QR-code laten zien, en dan mag je naar binnen om een biertje te drinken. Anders niet.

FVD is voor de duvel niet bang, en dus al helemaal niet voor een slap aftreksel als Hugo de Jonge. En dus confronteert de partij De Jonge met uitspraken die hij eerder zelf deed over het gebruik maken van QR-codes bij de horeca, en bij het creëren van een samenleving waarin je moet bewijzen gevaccineerd te zijn als je wilt meedoen aan het maatschappelijk leven.

“Dat gaan we niet doen”

“‘Je komt er niet in zonder app,’ dan is het stiekem toch verplichten,” vroeg een journalist van EenVandaag (lijkt het, gezien het logo in beeld) een jaar geleden aan De Jonge. Zijn antwoord was volstrekt helder.

“Nee hoor. Nee. Dat gaan we namelijk niet doen. Sterker nog, ik denk dat we dat gewoon wettelijk onmogelijk moeten maken, dat het op die manier gebruikt kan worden.”

“Daar gaat het kabinet voor liggen?” vroeg de journalist daarom voor de duidelijkheid.

“Ja, want vrijwillig is vrijwillig. Dus vrijwillig is niet stiekem alsnog verplicht maar dan via een andere route.”

FVD confronteert Hugo de Jonge

Forum voor Democratie is, net als de horeca, woest op de nieuwe ‘ideeën’ van De Jonge over het dan toch maar wel invoeren van zo’n stiekeme verplichting. Daarom confronteert de partij hem met zijn eerdere uitspraken en voegt daar aan toe: “Er is niets zo onbetrouwbaar als een kartelpoliticus!”

Daarbij roept FVD ook iedereen op om de video in kwestie zoveel mogelijk te delen, zodat heel Nederland ziet dat De Jonge een vreselijke leugenaar is.

Dit zei @hugodejonge eerst nog. Maar ze gaan iedere keer een stapje verder. Er is niets zo onbetrouwbaar als een kartelpoliticus. Deel deze video! #FVD #coronamaatregelen #geenvaccinatieplicht https://t.co/cYFE2vALY6 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 3, 2021

Zo, die kan De Jonge in zijn jeweetwel steken! Wat een leugenaar is die man. Hij steekt Mark Rutte zo nog naar de kroon.