Ex-asielzoekers laten zien waarom asielbeleid totale grap is, gingen op vakantie naar Afghanistan

Rechtsgeleerde Afshin Ellian en migratieonderzoeker Jan van de Beek vinden het onbegrijpelijk dat ex-asielzoekers, nuAfghaanse Nederlanders, die zijn gevlucht voor de Taliban, wél gewoon op vakantie gaan naar Afghanistan. Het is ook niet voor niets illegaal en zou zelfs kunnen betekenen dat zij hun asielstatus kwijtraken.

Het valt natuurlijk op geen enkele manier te rijmen dat je vlucht uit een land als Afghanistan omdat er oorlog met de Taliban heerst, maar dan wel teruggaat voor een bruiloft of vakantie. Ergens klopt er dan iets niet.

Of zo’n asielzoeker was niet daadwerkelijk in gevaar, terwijl hij dat bij zijn asielaanvraag wel aan moet kunnen tonen, of het land is ineens een stuk veiliger geworden, stelt Van de Beek in De Telegraaf. De ex-asielzoekers die betrapt werden zijn zelfs nog richting Afghanistan gevlogen toen allang bekend was dat de situatie verslechterde, dus dat laatste scenario valt direct af.

Die ex-asielzoekers hebben dus gelogen over hun risico op vervolging, of de IND is laks en deelt zomaar asielstatussen uit. Wat Ellian en Van de Beek hebben deze ex-asielzoekers hun asielrecht compleet verspeeld. Maar omdat ze een Nederlands paspoort hebben gekregen, zijn het technisch gezien geen ex-asielzoekers meer maar gewoon Nederlanders. Ze hebben de buit dus binnen en blijken er nu zwaar misbruik van te hebben gemaakt.

Door de fratsen van dit soort ex-asielzoekers, die gewoon op vakantie zijn gegaan naar Afghanistan, wordt het vertrouwen in het asielbeleid (voor zover dat er nog was) nóg verder ondermijnd. Dit soort figuren laten zien dat het ze puur is te doen om de betere omstandigheden in Nederland. De wortels liggen nog steeds in het land van herkomst, maar het hele Nederlandse staatsapparaat moet er wel voor in beweging komen.

De Nederlandse burger financiert op die manier de complete integratie van zo’n asielzoeker, om vervolgens te zien dat men in land van herkomst feest gaat vieren, gaat trouwen en de familie ook deze kant uithaalt. Met een beetje kapitaal kopen ze dan misschien nog een vakantiehuisje ook, waar de Nederlandse overheid niet op mag controleren. Dat is dan namelijk weer ‘etnisch profileren’. Wat een belachelijk beleid.