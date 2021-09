Exit Mona Keijzer: premier Mark Rutte zet CDA’er uit demissionair kabinet

Demissionair minister president Mark Rutte heeft zojuist in overeenstemming met de minister van Economische Zaken, en na overleg met de vicepremiers, besloten CDA-staatssecretaris Mona Keijzer voor te dragen voor ontslag met onmiddellijke ingang.

Vanochtend verscheen er een interview met Mona Keijzer waar ze kritische uitspraken deed over de invoering van het coronatoegangsbewijs. Deze uitspraken sloegen in als een bom. Kamerleden wilden direct opheldering, want hoe stond het gehele kabinet in deze kwestie? Welnu, Mark Rutte heeft duidelijkheid geboden.

De zogeheten homogeniteitsregel binnen het kabinet is geschonden en na intern overleg heeft de premier besloten de staatssecretaris naar huis te sturen. Als voorzitter van de ministerraad is Rutte bevoegd om een bestuurder naar huis te sturen als iemand de homogeniteitsregel verbreekt. Wel wordt het gezien als de ‘nucleaire’ optie, meestal houdt een minister of staatssecretaris de eer aan zichzelf.

Mona Keijzer eruit gegooid. Ongekend. pic.twitter.com/j6Iou2RkTE — Wouter de Winther (@wouterdewinther) September 25, 2021

Hiermee verliest het demissionaire kabinet opnieuw een bestuurder. Vorige week vertrokken al de ministers Sigrid Kaag en Ank Bijleveld nadat ze allebei een motie van afkeuring hadden gekregen van de Tweede Kamer.

