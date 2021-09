Intern gerommel CDA door uitspraken Mona Keijzer: ‘Haar positie staat ter discussie’

Het interview dat vanochtend verscheen met demissionair staatssecretaris Mona Keijzer sloeg in als een bom. Politici reageren verontwaardigd op de uitspraken van de CDA’er en intern bij het CDA rommelt het nu ook. Na de blamage rondom het wel/niet aftreden van Ank Bijleveld dreigt er een nieuwe escalatie te ontstaan binnen het CDA.

Het zijn loodzware tijden voor het CDA. De parlementaire waakhond Pieter Omtzigt heeft eerder dit jaar de partij vaarwel gezegd, en na het verlies van het Kamerlid bleef de onrust aanhouden. Na het Afghanistan-debat maakte de partij een kapitale inschattingsfout door te denken dat óók Sigrid Kaag niet zou afstappen na een aangenomen motie van afkeuring.

Kaag legde wel haar functie neer terwijl Ank Bijleveld aanbleef als minister. Na een crisisoverleg besloot ze om alsnog te stoppen als demissionair minister. De partij is nog niet eens bijgekomen van de vorige blamage of de volgende dient zich al aan. Mona Keijzer heeft zich vanochtend in een interview kritisch uitgelaten over de invoering van het coronabewijs. Als (demissionair) minister of staatssecretaris ligt dit toch wel moeilijk, aangezien kabinetsleden de eendracht dienen te bewaren (homogeniteitsregel). Nu ligt haar positie onder druk binnen de partij.

Dit schuurt inderdaad met de plicht van kabinetsleden om met één mond te spreken (homogeniteitsregel) – art. 12 RvOMR – afgeleide van art. 45, derde lid, Grondwet) Positie Mona Keijzer ter discussie na uitspraken over coronatoegangsbewijs https://t.co/RvGam6kavq via @NOS pic.twitter.com/zGCeCLyyHe — Wim Voermans (@wimjmvoermans) September 25, 2021

De NOS meldt dat haar positie intern onder druk staat, en opnieuw lijkt de partijtop in crisisoverleg te moeten. Ze hebben het er dezer dagen maar druk mee bij het CDA.

Ondertussen staat ook de geloofwaardigheid van het kabinetsbeleid onder druk. Immers als er zelfs kabinetsleden zijn die niet voor de volle 100% achter de invoering van de coronapas staan, dan kan men moeilijk verwachten dat deze maatregel maar wordt geslikt door Nederlandse burgers.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En zo dreigt het demissionaire kabinet opnieuw in een crisis te komen. Het doet de formatie, en de vorming van een mogelijk minderheidskabinet, weinig goeds.