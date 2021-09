Filmpje! Gideon van Meijeren (FVD) neemt het op tegen het héle partijkartel: ‘Uw rillingen veranderen de feiten niet’

Het was vandaag werkelijk ongekend om te zien. Want Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie stond vandaag fier, trots in de Tweede Kamer. En hij nam het op tegen ze allemaal. Het hele partijkartel viel over hem heen omdat hij a) kritiek uitte op als journalisten vermomde linkse activisten en b) de coronasituatie vergeleek met de Tweede Wereldoorlog. Het maakte hem niets uit. Hij stond voor zijn woorden.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer vandaag legde D66-Kamervoorzitter Vera Bergkamp het maar liefst drie keer plat tijdens de speech van FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren. Ze vond namelijk dat hij mensen “beledigde” door te refereren aan de gang van zaken voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar schreven we eerder al over.

Nu hebben we ook de video’s van de speech. Het héle partijkartel valt over Van Meijeren heen, maar het doet hem niets. Een voorbeeld: deze discussie met een VVD’er die het heel erg vindt dat hij maar weinig waardering heeft voor zogenaamde ‘journalisten’. Dat zijn dus, zei Van Meijeren, van die figuren die FVD’ers steevast wegzetten als wappies, nazi’s en fascisten. Als ze de moed hebben om dat te doen, moeten ze ook de moed hebben om te gaan met kritiek vanuit FVD.

En trouwens, zei Van Meijeren, we hebben het over “intimidatie van de pers,” terwijl échte vrije media juist vervolgd worden door Vadertje Staat. Zie hoe blckbx en de Blauwe Tijger behandeld worden, aldus de FVD’er.

Dan was er ook nog de discussie met GroenLinkser Corinne Ellemeet, die zei dat ze de “rillingen” kreeg van Van Meijerens opmerkingen. Jammer dan, was zijn reactie, maar haar rillingen “veranderen niets aan de feiten.”

Tenslotte is hier de héle video van de toespraak – inclusief kartelianen met rillingen – die door Thierry Baudet “een epische speech over de mediacorruptie en de schijnheiligheid van de macht” genoemd wordt.

Eerder liet Baudet al weten dat Van Meijeren vandaag bewees dat FVD’ers “chads” zijn. Dat is een “slang-term,” die eigenlijk zoiets betekent als “alfamannen.” Met andere woorden: mannen die niet bang zijn voor anderen, die geen stap terug doen, en die zeggen wat ze denken.

Oh, en trouwens wat betreft vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog: hier is Rob Jetten in debat met Thierry Baudet. En raad eens van de D66’er doet? Juist.