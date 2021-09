Welke grondrechten? D66-Kamervoorzitter Vera Bergkamp ontneemt FVD’er Gideon van Meijeren hardhandig het woord

Het was vandaag ongelooflijk om te zien tijdens het debat over geweld tegen en bedreigingen van ‘journalisten.’ Want Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) ontnam FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren het woord omdat hij dingen zei waar ze niet blij van werd. Dit betekent dat onze grondrechten (vrijheid van meningsuiting, anyone?!) zelfs niet meer veilig zijn in ons parlement!

Tijdens zijn inbreng zei dat CDA-ontmaskeraar Van Meijeren volkomen juist dat de misdaden tegen de joden in de Tweede Wereldoorlog gepleegd werden “door mensen die gehoorzaam waren en niet door mensen die ongehoorzaam waren.” Dat is natuurlijk een vaststaand feit. En het betekent dat we nooit zomaar, blindelings bevelen moeten opvolgen.

Ongelooflijk genoeg zorgde dit voor enorme nepwoede van de andere parlementariërs, en zelfs van de Kamervoorzitter. D66’er Vera Bergkamp waarschuwde van Meijeren dat hij moest “oppassen.” Want hij moest niets zeggen waar mensen aanstoot aan konden geven. Ze legde het debat maar liefst drie keer plat omdat ze het zo vervelend vond dat Van Meijeren volkomen juiste vergelijkingen met verleden trok.

Let wel, ook Van Meijeren maakte duidelijk dat hij niet wilde zeggen dat wat niet-gevaccineerden nu wordt aangedaan hetzelfde is als wat joden werd aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar gaat het ook niet om bij deze vergelijking.

Maar daar had het partijkartel lak aan – met Kamervoorzitter Bergkamp voorop. Steeds weer “greep ze in.”

Forum voor Democratie is woest

FVD heeft terecht woedend gereageerd op deze ingrepen van de D66-trekpop op de voorzittersstoel. “Kamervoorzitter gaat écht haar boekje te buiten door zich inhoudelijk te mengen in het debat en Gideon van Meijeren het woord te ontnemen,” schrijft de partij op Twitter. “Een verdere stap in het beperken van grondrechten; nu ook wordt aan banden gelegd wat wel en niet in de Tweede Kamer mag worden besproken.”

Kamervoorzitter gaat écht haar boekje te buiten door zich inhoudelijk te mengen in het debat en @GideonvMeijeren het woord te ontnemen. Een verdere stap in het beperken van grondrechten; nu ook wordt aan banden gelegd wat wel en niet in de Tweede Kamer mag worden besproken. #FVD — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 9, 2021

Let wel, linkse politici – de Deugers – maken te pas en te onpas vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben dat onderwerp zelfs gemonopoliseerd. Denken ze, tenminste.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven.

Nou, slecht nieuws voor de Deugers van het kartel, daar doen wij niet meer aan mee. Zoals Van Meijeren vandaag duidelijk heeft gemaakt kunnen Deugers dat monopolie lekker daar steken waar de zon niet schijnt. Wij spelen het spel niet volgens hún regels, maar volgens die van óns.