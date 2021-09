Filmpje! Sigrid Kaag krijgt een motie van wantrouwen voor de kiezen en reageert door… keihard te lachen

Het was vannacht heel bijzonder om te zien hoe Sigrid Kaag reageerde toen SP’er Jasper van Dijk een motie van wantrouwen tegen haar indiende. Normaal gesproken zou dat een minister toch moeten raken. Bij Kaag was dat absoluut niet het geval. Ze reageerde namelijk door keihard te lachen.

Tijdens het debat over Afghanistan werd de hautaine, arrogante Sigrid Kaag behoorlijk bekritiseerd door de oppositie. Uiteindelijk kroop ze dan ook door het stof en zei ze sorry. Hoewel ze daar natuurlijk ook bij liet weten dat die parlementariërs eigenlijk hun muil moesten houden. Zij waren immers niet ín Afghanistan, en wisten niet écht hoe het er daar aantoe ging.

Lachen gieren brullen

Het was walgelijk om te zien hoe ze dat deed. Maar het werd nóg wanstaltiger. Want toen Jasper van Dijk van de SP een motie van wantrouwen tegen haar indiende reageerde Kaag door keihard te láchen. En dan bedoel ik niet een kleine, geringschattende glimlach. Nee, het was een echte, harde lach. Hardop. Ze zei daarna zelfs iets, lachends, tegen Rutte die naast haar zat.

Kijk maar:

Als je dacht dat ik overdreef ben je natuurlijk wel genezen van die gedachte als je deze korte video ziet. Ze lachte Van Dijk gewoon uit. Hardop. Het was lachen, gieren, brullen geblazen voor haar. Zó erg kijkt ze neer op de oppositie, die haar tóch niets kan maken.

Woedende reacties

Hoewel ze in het parlement gewoon mee wegkomt met dit soort wangedrag reageren sociale mediagebruikers furieus.

De arrogantie, ze weet dat ze toch niet weggestuurd wordt. #democratie is dood in Nederland 🇳🇱#WEF regeert. https://t.co/qhg6zcFd6D — Dutchie (@dutch4fun1) September 16, 2021

Zullen we #kutkaag maar weer trending maken? — Bert Wierenga (@BertWierenga2) September 16, 2021

Ze lacht hier nu het hele Nederlandse volk uit, omdat ze weet dat ze onkwetsbaar is….??? — Peter van W. :GAB Peter van W51 :Parler @ Pebet (@PetervanW51) September 16, 2021

Dedain. Dat is toch wel de meest typerende eigenschap van Kaag, op de voet gevolgd door 'leeg' en 'kil'. — Frans van Zwienen (@Franzzois) September 16, 2021

Wat een treffend kunstwerk: Stront aan de muur, voor de muur en in de kamer. — Critica & Co (@criticaenco) September 16, 2021

Ze lacht de hele @2eKamertweets , het kabinet en het Nederlandse volk in de bek uit en vliegt volgende week naar NYC om ons land nog verder kapot te maken. En niemand die haar stopt. #kutkaag — Tucker_PM (@Tucker_PM) September 16, 2021

De arrogantie ten top — Monique Bormans (@KikiBo21937) September 16, 2021

Ze voelt zich onaantastbaar,

Zo te zien. — ernst (@waarheenwaarom) September 16, 2021

Het weerspiegelt haar minachting voor de Kamer en daarmee het Nederlandse volk. — 🤗Pog3ko (@Pog3ko1) September 16, 2021

Nee, in de functie van aankomend premier. Ze wist de afloop al. En eerlijk gezegd veel burgers gisteren ook al. Dit is het koekoeksjong van Klaus Schwab en ze wordt premier, met of zonder kiezers. — W.J. Halm (@w_halm) September 16, 2021

OMG, wat een verschrikkelijk arrogante figuur. @D66 heeft al wat minkukels naar voren geschoven, maar dit mens slaat alles. — Harrie (@HarrieVermeer) September 16, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Deze vrouw is een misbaksel. Ik kan er niets anders van maken. Wat een pleefiguur. En wat ongelooflijk erg dat de Kamer dit láát gebeuren.