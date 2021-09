Hautaine, arrogante Sigrid Kaag beledigt de Tweede Kamer: ‘Er past nederigheid voor hen die niet in crisisgebied verkeren’

De ongelooflijk arrogante, hautaine minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, heeft de Tweede Kamer gisteren en vannacht tot op het bot beledigd. Want hoewel ze een beetje door het stof kroop door spijt te betuigen van de gang van zaken in Afghanistan, liet ze de Kamerleden weten dat ze eigenlijk hun bek moeten houden. “Er past altijd nederigheid voor hen die niet in het crisisgebied verkeren,” beet ze de parlementariërs namelijk toe. Hilarisch natuurlijk, want als er iemand niet “nederig” is, dan is het mevrouw Kaag.

Het was ongelooflijk om te zien gisteravond en vannacht. Tijdens het debat over Afghanistan had het kabinet wéér documenten achtergehouden voor de Tweede Kamer. En dat was nog niet eens alles. Nee, als je zag hoe de ministersmaffiosi de Kamer te woord stonden kon je alleen maar concluderen: het respect is écht ver te zoeken. Deze mensen vinden het vréselijk dat ze verantwoording moeten afleggen voor hun wandaden en spugen op volksvertegenwoordigers.

Arrogant

Het ergste van iedereen was, hoe kan het ook anders, de ongelooflijk arrogante D66-minister van Buitenlandse Zaken. Sigrid Kaag deelt voortdurend sneren uit, en beledigt de Kamer om de haverklap.

Caroline van der Plas (BBB) komt met een vraag, waarop Kaag reageert met zoiets als “ik wilde dat ik zo goed was in het uit de context halen van citaten, zoals mevrouw Van der Plas altijd doet.” En als de parlementariërs zich vastbijten in het onderwerp krijgen ze te horen: “Er past altijd nederigheid voor hen die niet in het crisisgebied verkeren.” Met andere woorden, bek houwen!

Sorry but not sorry

Oh ja, zei Kaag – en met haar ook Rutte en dat mens van Defensie – ze had natuurlijk best wel “spijt” van wat er gebeurd was. Ze lag zelfs nachten wakker van het feit dat ze mensen “had achtergelaten.” Zó erg vond ze het. Ja, ze wilde ook best even door het stof kruipen, als dat haar ministerschap beschermt.

“We hebben fouten gemaakt, dat spijt mij,” aldus Kaag. En daarmee moet het wat haar betreft over zijn. Ze heeft sorry gezegd. Nu moeten we “lessen” leren… om vervolgens natuurlijk op volle kracht door te gaan. Want fouten maken is menselijk, dus tja. Om daar nou je baan voor te verliezen! Dat zou wel héél overdreven zijn. Toch?

Moties van wantrouwen én van afkeuring

Er zijn twee moties van afkeuring ingediend, één tegen Kaag en één tegen Bijleveld van Defensie. Die overigens óók afging als een gieter. Daarnaast is er ook een motie van wantrouwen ingediend tegen Kaag. Als die aangenomen wordt moet ze dus wieberen, ook al is ze “demissionair.”

Helaas heeft het allemaal weinig nut. Want de coalitiepartijen blijven toch achter haar staan. Ze willen eerst een “onafhankelijk onderzoek” afwachten, wat natuurlijk betekent dat ze eerst tijd willen winnen. Kaag gaat nergens heen. Rutte niet. Bijleveld niet. Ze blijven allemaal gewoon zitten. Niemand die hen iets doet.

Untouchable

En ze weten het. Want dat is de enige manier om het arrogante gedrag van deze ministers te verklaren. Sigrid Kaag beledigt de Tweede Kamer tot op het bot, maar behalve wat sputteren van oppositiepartijen doet niemand er iets aan. De regeringspartijen beschermen haar ten koste van alles. En dus doet ze er gewoon nóg een schepje bovenop; wordt ze nóg arroganter dan ze normaal al is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We zijn in de aap gelogeerd met deze bende – zowel in het kabinet, als in de Kamer. De parlementaire democratie bestaat niet meer, en ministers zijn eigenlijk verworden tot incompetente, maar ongenaakbare monarchen die kunnen doen en laten wat zij willen. En Kaag is de ergste van allemaal. Wat een schande voor het land is dat mens.