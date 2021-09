Filmpje! Thierry Baudet wast VVD’er Aukje de Vries de oren: ‘Mensen mogen niet bewijzen dat ze antistoffen hebben!’

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer vandaag heeft Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet Aukje de Vries van de VVD op schitterende wijze de oren gewast. Want, zei hij tegen haar, als het ’t kabinet echt om de volksgezondheid gaat, dan zouden ze het ook oké moeten vinden dat mensen door middel van een serologische niet mogen aantonen dat antistoffen tegen corona hebben en dus immuun zijn. De reactie van het VVD-poppetje? Een se-ro-lo-gi-sche test? Wat is dat?

Watte?

“Ik vroeg me af wat mevrouw De Vries vindt van de serologische test?” vroeg Thierry Baudet aan Aukje de Vries. “Wat bedoelt u daarmee?” was de reactie van het Kamerlid van de VVD’er. Ze wist gewoon niet hoe ze moest reageren, want ze had geen idee waar hij het over had.

Daarom legde hij haar maar even uit dat je nu getest wordt met een PCR-test om te zien of je corona hébt. Maar met een serologische test kan gekeken worden of je lichaam al antistoffen heeft aangemaakt tegen corona, en dus of je immuun bent.

“Voor mij, en heel veel mensen met mij is een vaccinatie – als je al gelooft dat corona gevaarlijk is en die vaccins werken, wat ik niet geloof – maar stel dat je dat gelooft, dan nog slaat het helemaal nergens op voor die groep mensen om zich te laten vaccineren,” aldus Baudet. “Gek genoeg staan we die serologische test niet toe. Dus het is niet mogelijk om te zeggen, ‘jongens, ik ben al immuun’.”

“Waarom is dat,” vroeg Baudet De Vries vervolgens.

Trekpop

Tja, daar moest De Vries natuurlijk even met haar billen bloot. Waarom mag die serologische test niet gebruikt worden? Is dat niet knettergek? Als het echt om de volksgezondheid gaat, dan zou je juist blij moeten zijn als mensen kunnen aantonen dat ze antistoffen hebben. Want uit meerdere onderzoeken blijkt nu al dat die natuurlijke immuniteit langer duurt en beter werkt dan een vaccin. Dus hop!

De reactie van De Vries? Eerst maakte ze een quasi-leuke grap over dat Baudet in dat geval blijkbaar wel met QR-codes wil werken, en dat ze daar heel blij van wordt. Maar vervolgens zei ze: “Ik speel ‘m door aan het kabinet.” Ze had er dus zelf geen mening over. Nee, als echte VVD-trekpop wacht ze op antwoord van haar bazen. Die moeten haar vertellen wat ze ervan moet vinden.

Baudet furieus

Baudet reageerde daar terecht woedend op. “Daar hebben we vaak genoeg moties over ingediend het afgelopen jaar. Steeds stemde de partij van mevrouw De Vries daar tegen. Ze hebben steeds gezegd, ‘nee, die serologische test gaan we niet opnemen in de mogelijkheden om aan te tonen dat je al immuun bent tegen corona.’

En blijkbaar heeft u daar zelf nog nooit over nagedacht en moet het maar worden doorgespeeld aan het kabinet? Wat is dat voor manier om je Kamerlidmaatschap in te vullen? U kunt daar toch zelf iets van vínden?”

Nee, dat kon ze niet. Want ze wil graag “overleggen” met “het kabinet en experts.” Die moeten haar vertellen wat ze moet vinden.

Daarna legde Baudet uit dat dit allemaal bewijst dat het ’t kabinet niet om de volksgezondheid gaat, maar om de volksgehoorzaamheid. “Er is geen enkele reden, als je al dit hele verhaal gelooft […], dan nog slaat het toch helemaal nergens om die behoorlijk grote groep mensen, volgens onderzoek zou nu meer dan 95% van de Nederlandse bevolking gewoon antistoffen al hebben. Dus als je die vaccinaties meetelt als antistoffen.”

“Het is toch onzin dan om te zeggen dat die groep nog gevaccineerd moet worden of zich moet laten testen? Dat kunt u op argumentatief niveau toch gewoon met mij eens zijn. Dan hoeft u toch niet naar papa en mama in het kabinet te rennen?” vroeg de FVD’er vervolgens.

De reactie daarop van De Vries? Ze had het prettig gevonden als Baudet zich had laten testen toen hij ziek was, in plaats van dat hij nu achteraf een serologische test wil laten doen. Wat? Wat is dat voor non-antwoord?

Volkgehoorzaamheid

Dat vond Baudet ook. “For the record he? Ze gaat dus totaal niet in op mijn punt he? Totaal niet! Ze komt een beetje aan met een lullig, kleuterig vliegen afvangen, enzovoorts. Het is een schande. Het is toch gewoon belachelijk? Wat ik zeg makes total sense. Het slaat nergens op om mensen te vaccineren als ze al antistoffen in hun bloed hebben!”

En hij was nog niet klaar. Want hij legde de link ermee dat dit dus helemaal niet om de volksgezondheid gaat. “Maar dat testen we dus niet. En je mag ook niet als je dat hebt, een serologisch bewijs, dan geldt dat niet als bewijs dat je immuun bent. Dat is toch absurd? Dat geeft toch aan dat er van dat hele verhaal niets klopt?”

Zo is het. Die kon mevrouw De Vries in haar goedgevulde VVD-zak steken – hoewel het haar natuurlijk niets uitmaakt, want zij doet toch gewoon braaf wat De Baas wil.