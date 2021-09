Formatiegesprek met partijen uit “het brede en constructieve midden” flopt: geen doorbraak in de formatie

Er is vandaag geen doorbraak geboekt in de stugge kabinetsformatie. Negen politieke partijen zaten vandaag om tafel met informateur Johan Remkes, maar de kleine zes partijen die mochten aanschuiven houden het nu al voor gezien. De partijleiders van het CDA, D66 en de VVD praten, opnieuw, met elkaar verder.

Opnieuw een domper in de formatiegesprekken. Informateur Remkes dacht dat het een goed idee was om alle partijen uit het “brede en constructieve midden” uit te nodigen voor een formatiegesprek. Negen partijen schoven vandaag aan, maar dezelfde drie blijven opnieuw over.

GroenLinks-leider Jesse Klaver liet het volgende aan de NOS weten: “Wij hebben vandaag weer naar voren gebracht dat we bereid zijn tot het vormen van het kabinet”

Bronnen van de NOS laten weten dat de grote drie partijen weinig trek hebben in een extraparlementair kabinet. De gesprekken van vandaag zijn dus min of meer uitgelopen op een flop. De kleine partijen, en met name GroenLinks en PvdA, dachten een kans te hebben om weer relevant te worden, maar de regenteske liberalen partijen en CDA hebben hier dus niet heel veel trek in. Remkes gaat opnieuw kijken naar de vorming van een kabinet met CDA, D66, VVD …. en de CU. Oftewel een voortzetting van Rutte III – wat een verrassing…

De ambitie van Remkes om te zoeken naar alternatieve vormen van een kabinetsvorming, en eventueel een extraparlementair kabinet, is bewonderenswaardig. Het was mogelijk voor de Tweede Kamer vruchtbaar geweest als we een breed kabinet had gehad. Er was een grotere kans geweest dat coalitiepartijen wél kritisch zouden zijn op wat het kabinet deed.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het plan van Remkes is nu wel van tafel, dus we zijn, niet geheel verrassend, weer terug bij af. CDA, VVD en D66 gaan met hun besprekingen weer verder in de achterkamertjes en de optie voor een kabinet met de ChristenUnie blijft nog steeds bestaan. Ondertussen wordt de vraag naar nieuwe verkiezingen steeds groter. Maar de Haagse bobo’s lijken hier niks van te willen. We krijgen méér van het oude. We kunnen nog lang wachten op die nieuwe bestuurscultuur.