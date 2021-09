Geert Wilders haalt hard uit tijdens Algemene Beschouwingen: ‘We hebben politici nodig die opstaan tegen de politieke correctheid’

PVV-leider Geert Wilders veegde vandaag de vloer aan met het demissionaire kabinet. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen haalde de PVV-fractievoorzitter enkele keren hard uit naar het kabinetsbeleid. Daarnaast moesten ook andere ‘woke’-politici het ontgelden. Net als vorig jaar was Wilder weer vlijmscherp tijdens de Algemene Beschouwingen.

In Wilders’ betoog kwam alles voorbij: van migratie en de woningnood tot aan de klimaatpolitiek. D66 had Sigrid Kaag in bescherming genomen en secondant Rob Jetten maar uitgeleverd aan de politieke arena. De partij kon het mogelijk niet riskeren dat hun leider nog meer gezichtsverlies zou lijden.

Jetten werd door de PVV-leider meermaals op zijn plaats gezet. De partij van Jetten pleit maar al te graag voor een CO2-plafond in ons land, iedereen en alles moet zijn CO2-uitstoot verminderen. Ondertussen zet de partij de grenzen wagenwijd open, wat juist zorgt voor een toename in onze CO2-uitstoot, aldus Wilders.

D66 heeft door de grenzen open te zetten, de CO2-uitstoot in Nederland met 3 tot 7 kolencentrales opgeplust.

Minder CO2? Sluit de grenzen!#APB21 #PVV #Wilders #Debat #Algemenebeschouwingen pic.twitter.com/2wy0hrLzAi — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 22, 2021

Doordat we de grenzen openzetten voor Afrika, moeten we ook al deze mensen huisvesten en van energie voorzien. Wat dus, zoals Wilders stelt, onze CO2-uitstoot uiteindelijk alleen maar vergroot. Willen we onze uitstoot verminderen? Dan zullen we er ook een strenger grensbeleid op na moeten houden.

Ook kon Wilders het niet laten om nog even uit te halen naar de huidige bestuurscultuur in Nederland. Ons land heeft behoefte aan ‘nieuw leiderschap’, niet op de manier zoals Kaag het voorstaat, maar op een manier die eindelijk eens niet politiek correct is. Wilders legt de vinger op de zere plek: onze bestuurlijke elite, en haar baantjes, trekken enkel baantjesjagers aan.

Het wordt tijd dat we weer mensen aan het roer krijgen die wel opstaan voor het volk, aldus Wilders. Dat is volgens hem de enige manier om af te rekenen met de oude bestuurscultuur. De verandering gaat niet komen door mooie beloftes, en al helemaal niet als ze afkomstig zijn van de beruchte doofpotpolitici uit de kabinetten Rutte. Wilders is duidelijk, we moeten snel schoon schip maken.