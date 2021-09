Geert Wilders pakt falend migratiebeleid Rutte hard aan: “U heeft het niet onder controle!”

PVV-leider Geert Wilders heeft stevig uitgehaald naar demissionair premier Mark Rutte. De VVD-leider doet maar wat volgens een furieuze Wilders. Nederland wordt ondoordacht volgepropt, met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk zijn het Nederlanders die hier de rekening voor betalen. Voor zowel het onbezonnen klimaat- als migratiebeleid.

Rondom verkiezingen presenteert de VVD zich altijd als een migratie kritische partij, maar kijkend naar de cijfers klopt hier natuurlijk helemaal niets van. Geert Wilders hekelt dan ook het feit dat Rutte de vragen rondom een van de grootse problemen in ons land, de migratie, blijft ontwijken. De VVD’er heeft het er maar druk om iedereen mede te delen dat hij naar een VN-congres gaat, maar dat interesseert niemand, aldus Wilders.

Nederland wordt volgepropt met mensen, die hier niets te zoeken hebben. En Rutte laat gewoon de grenzen open. Onverantwoord. #APB21 #Algemenebeschouwingen #Wilders #Debat pic.twitter.com/2FAlZqdiZf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 23, 2021

Nederlanders zien liever dat de premier zich bezighoudt met de regulatie van de ongebreidelde migratie in Nederland. Men zit namelijk niet te wachten op de plaatsing van een gigantische azc die meer inwoners heeft dan het dorp zelf. Volgens Wilders moet de premier zich nu eindelijk eens hard gaan maken voor de Nederlanders.

Wilders had gisteren sowieso een appeltje te schillen met de dubbelzinnige houding van Mark Rutte. Want ook op het klimaatdossier doet de premier niet wat hij zegt. “Hij lijkt wel bezeten”, aldus de PVV’er die in de Miljoenennota zag dat de VVD in een klap een tweede GroenLinks is geworden. De VVD omschrijft zich graag als een klimaatrealistische partij, maar aan het einde van de dag doet het keurig wat GroenLinksers roepen in de Tweede Kamer.

Rutte werd gisteren terecht aangesproken op zijn flipflopkoers. Rondom verkiezingen presenteert de premier zich als een rechts alternatief. Maar zodra er een nieuw kabinet komt zadelt hij Nederland met overwegend links beleid op. Dit is niet wat Nederlanders willen, en het wordt tijd dat Rutte eens gaat luisteren naar de kiezers.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Geert Wilders uitte gisteren scherpe kritiek op de koers van de demissionair premier.