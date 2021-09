Geert Wilders (PVV) ageert tegen zelfhaat: ‘Ons geld, onze soevereiniteit en onze cultuur worden collectief de grens overgegooid’

Geert Wilders ageerde gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen tegen de genormaliseerde zelfhaat in ons land. Het is de normaalste zaak van de wereld geworden dat we klakkeloos ons geld naar Zuid-Europa of de derde wereld sturen. Ondertussen hevelen we steeds meer macht over na supranationale instanties én wordt ons bijgeleerd dat onze eigen cultuur fout is. Met deze collectieve zelfhaat moeten we afrekenen, aldus een vurige Wilders tijdens de Algemene Beschouwingen.

Met name D66 moest het gisteren ontgelden bij het begrotingsdebat. Geert Wilders ziet namelijk in D66 een van de grootimporteurs van de zogeheten ‘woke-dictatuur’. De woke-dictatuur legt een verstikkende sociale druk op waarin we moeten afrekenen met ‘foute woorden’ of onze eigen cultuur. Van woorden zoals blank tot aan een kinderfeest met Zwarte Piet, het is allemaal hartstikke fout volgens deze woke-lieden.

Maar volgens de PVV-leider is dit onzin, het is een vorm van ernstige zelfhaat. Er is namelijk niks fout aan dit soort dingen. We moeten snel en hard afrekenen met deze vorm van zelfhaat.

“Jullie kunnen mijn rug op, de rambam krijgen. Nooit zullen wij ons aanpassen aan jullie zelfhaat. Nooit. Wij zijn trots op wie we zijn. Wij zijn geen racisten als we blanken blank en zwarten zwart noemen. Want feiten zijn feiten. Wij zijn trots op onze Gouden Eeuw, op onze nationale helden als Piet Hein. En niemand, maar dan ook niemand, neemt dat van ons af.”

Wilders kon het parlement niet duidelijker maker dat zijn partij, de PVV, niet van plan is om te buigen voor de giftige woke-ideologie. Hoe erger de politieke correctheid zal worden, hoe harder de PVV kenbaar zal maken dat we ons nergens over hoeven te schamen.

Terwijl vele partijen over elkaar heen vallen wat betreft deugen, wil de PVV hard afrekenen met de deugcultuur. Dat heeft Wilders gisteren goed duidelijk gemaakt.