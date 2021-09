Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zinspeelt na maandenlange politieke paringsdans op nieuwe verkiezingen: “Nu zou het kunnen!”

Het formeren van een nieuw kabinet Rutte III duurt inmiddels al maanden. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie denkt nu hardop na over nieuwe verkiezingen. “Tot enkele weken geleden had ik dat echt niet in mijn hoofd. Nu zou het kunnen”, concludeert Gert-Jan Segers (ChristenUnie) na zijn gesprek met informateur Johan Remkes.

Nieuwe verkiezingen: Zou dat de oplossing kunnen zijn voor het formuleren van een nieuw kabinet? Nieuwe ronde, nieuwe kansen zou je kunnen zeggen. Zo langzaamaan wordt daar nu ook in de Tweede Kamer over gefluisterd. ChristenUnie-leider en deelnemer van het demissionaire kabinet Rutte III heeft zich daar nu hardop over uitgesproken, zo tekent De Telegraaf donderdag op:

“De formatie is gewoon ingewikkeld geworden. […] We hebben een lezing gehad van mevrouw Kaag waarvan iedereen zich afvraagt: hoe zit dan die verhoudingen tussen de hoofdrolspelers? Er zijn blokkades die niet meer worden opgelost. Er lijkt niks logisch te zijn.”

Uit bovenstaande geeft Seegers heel nadrukkelijk aan dat er geen enkele logica meer valt te bekennen in het formuleren van een nieuw kabinet Rutte. Seegers is zelfs op het punt aangekomen dat hij van mening is dat we in deze fase serieus moeten gaan kijken naar mogelijk nieuwe verkiezingen. “Tot enkele weken geleden had ik dat echt niet in mijn hoofd. Nu zou het kunnen”, aldus Seegers.

De door D66 buitenspel gezette Seegers heeft wel degelijk een punt met zijn oog op nieuwe verkiezingen. De maandenlange paringsdans tussen Mark Rutte, Sigrid Kaag en later ook kortstondig met het linkse blok van Liliane Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) is op niets uitgedraaid. Nog steeds zitten we met een kabinet – weliswaar demissionair- dat al maanden over de houdbaarheidsdatum heen is. Nieuwe verkiezingen kunnen ook een andere verkiezingsuitslag betekenen en daarmee wellicht ook een nieuw kabinet dat zich iets sneller laat formeren.