Harm Beertema (PVV) uit scherpe kritiek op VVD-Senatoren: ‘Quota voor vuilnisvrouwen en kabeltrekkers willen hoogopgeleide blanke vrouwen dan weer niet’

PVV’er Harm Beertema is enorm teleurgesteld in de Eerste Kamerfractie van de VVD. In tegenstelling tot de Tweede Kamerfractie van die partij stemde zij vóór de invoering van een vrouwenquotum. Terwijl de politieke elite steeds verder vervreemdt van het normale volk dwingen ze wel een quotum af die alleen de ”blanke hoogopgeleide middenklassevrouwen” helpen.

Tweede Kamerlid Harm Beertema hekelt de fopargumenten die de pro-quota politici strooien. De ingevoerde vrouwenquotum gaat alleen dames die al in een bevoorrechte positie zitten nog eens extra helpen. Je hoort dezelfde politici nooit pleiten voor een vrouwenquotum bij de beroepen zoals vuilnisman of bepaalde arbeidersberoepen. Dit is dan weer niet nodig voor de blanke hoogopgeleide vrouw, aldus de PVV’er. Dat soort werk heeft namelijk te weinig status.

Quotum voor vuilnisvrouwen, kabeltrekkers, meesters in het basisonderwijs. Allemaal niet nodig voor de blanke hoogopgeleide middenklassevrouwen; te vies, te weinig status, te weinig verdienen. Ongehoord dat @eerstekamervvd hier intrapt. https://t.co/MEGzWJBchj pic.twitter.com/CXKN5C7Sei — Harm Beertema (@harmbeertema) September 29, 2021

De kritiek van Beertema snijdt hout: het net ingevoerde vrouwenquotum wordt neergezet als een gigantische overwinning voor de emancipatie maar ondertussen is het een maatregel die een bepaalde klasse, die al behoord tot de elite, nog een extra streepje voor geeft ten opzichte van anderen. Ondertussen pakt het grote genderverschillen in andere beroepsgroepen – zoals de ondervertegenwoordiging van mannen in het basisonderwijs en bepaalde takken van de zorg – niet aan.

Terecht stelt Beertema dat Eerste Kamerfractie van de VVD geen flauw benul heeft van wat er speelt in de werkelijkheid.

De @VVDEersteKamer-fractie leeft zover buiten de werkelijkheid van gewone vrouwen, dat ze oprecht het idee hebben de emancipatie een enorme dienst te hebben bewezen. Zwelgend van trots dragen ze het feminisme van de 4e golf ten grave waar ze zelf denken een feest te vieren. https://t.co/rcW88Y9MYu — Harm Beertema (@harmbeertema) September 29, 2021

Het PVV-Kamerlid verwondert zich over het gedrag van de zogeheten kartelpolitici. Liberalen dwingen quota af, wat van nature tegen hun principes ingaat. Sociaaldemocraten staan vandaag de dag mijlenver af van hun oorspronkelijke mandaat: de arbeiders.

Liberalen die met de wet bij bedrijven afdwingen om bestuurders te benoemen omdat ze vrouw zijn, christenen die elkaar messen diep in de rug steken, sociaal-democratische doctorandussen die een arbeider niet meer herkennen als ze erover struikelen. Gaat lekker in Den Haag. https://t.co/jYUBkbjK6e — Harm Beertema (@harmbeertema) September 29, 2021

Terecht stelt Beertema dat de net ingevoerde quotum gewoon een typisch prestigeproject van de politieke elite is. Vrijwel niemand in de samenleving is bij dit quotum geholpen behalve de al hoogopgeleide liberaal die al een mooi baantje heeft.

Een maatregel voor de bühne dus, die niks maar dan ook niks met emancipatie te maken heeft.