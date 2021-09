Harm Beertema (PVV) fileert nep feminisme van D66-minister: ‘Haar vrouwenquotum is alleen voor blanke sisterhood’

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) heeft een ‘overwinning’ geboekt in de Eerste Kamer. Zij namen haar wetsvoorstel voor een vrouwenquotum aan, waardoor minimaal 30 procent van de personen in een raad van bestuur, raad van commissarissen of de hoogste laag van leidinggevenden, vrouw moet zijn. PVV-Kamerlid Harm Beertema heeft geen goed woord over voor dit vrouwenquotum en ziet het als een vorm van nep feminisme.

Het gaat de blanke sisterhood uitsluitend om de bestbetaalde topfuncties. Het enige concrete wat @minocw @D66 @ivanengelshoven heeft bereikt is het instellen van een old-girls-netwerk. Ze heeft eigenhandig, als voorvrouw van de vierde golf, het feminisme geperverteerd. Voilá. https://t.co/M1348qUfIp — Harm Beertema (@harmbeertema) September 28, 2021

Het is natuurlijk ook nogal raar om te doen alsof dit vrouwenquotum een overwinning voor het feminisme is die Van Engelshoven hier heeft bereikt. Wat hier door de Eerste Kamer is gedrukt is een elitaire vorm van (vermeende) gelijkheid; gelijkheid in de hoogste lagen.

De hele gedachtegang die deze vorm van ‘feminisme’ voort heeft gebracht is ook zo schizofreen als maar zijn kan. Van Engelshoven gaat er met haar wetsvoorstel voor een vrouwenquotum vanuit dat gelijkwaardigheid tussen man en vrouw vooral moet worden bereikt door meer vrouwen op topposities te krijgen (en ook nog eens door het te forceren). Vrouwen in lagere functies dragen kennelijk te weinig bij aan dat ideaalbeeld. Frappant, want in die midden- en onderlagen zitten toch echt de meeste werkenden.

Beertema heeft dus gewoon gelijk als hij zegt dat Van Engelshoven eigenlijk alleen maar een old-girls-network in heeft gesteld. Blanke elitaire vrouwtjes helpen elkaar aan een door Engelshoven verzekerde plek binnen de topfuncties en feliciteren elkaar met het bereiken van ‘feministische’ gelijkheid. En de rest van het vrouwelijke gepeupel mag toekijken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het zal ook vast niet lang duren voordat deze wet weer wordt teruggedraaid. Mensen zullen er alleen maar last van krijgen, vrouwen al helemaal. Altijd zal er twijfel ontstaan over of de vrouwen in die posities gekozen zijn omdat ze goed zijn, of omdat er nog een paar stoelen moesten worden bezet. Heel sneu voor de vrouwen die daadwerkelijk capabel zijn, maar nog sneuer voor de mannen die zo’n positie aan hun voorbij zien gaan.