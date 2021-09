Hij doet wat hij wil: koning Willem-Alexander sluit gedeelte Kroondomein Het Loo tóch om te jagen

Minister Carola Schouten heeft laten weten dat, als de koning nog subsidie wil krijgen voor Kroondomein Het Loo, hij het niet langer dan een week per jaar dicht mogen gooien voor het publiek. Dus iedereen dacht dat het dit jaar open zou blijven. Niets is minder waar. De regel gaat pas vólgend jaar in en daar wil Willem gebruik van maken ook.

Het was zowaar een forse ingreep door het kabinet in de handel en wandel van het koningshuis. Elk jaar sluit onze Willem Kroondomein Het Loo gedeeltelijk af voor het publiek. Vrijwel zeker zodat hij dan ongestoord kan jagen (wat vindt GroenLinks daar eigenlijk van?). Van ergens in september tot december. Geen publiek toegelaten. Gedeeltelijk, tenminste.

Maar minister Carola Schouten heeft nu laten weten dat dit niet zomaar kan. Want Willem krijgt 4,7 miljoen euro subsidie voor onderhoud voor het domein. En dat betekent dat burgers recht hebben om het te bezoeken wanneer ze maar willen. Dan kun je het niet zomaar drie maanden afsluiten.

Logisch, natuurlijk. Maar een grote stap voor een kabinet om dat zo even aan te kondigen.

De blauwbloedigen zullen daar ongetwijfeld niet blij mee zijn geweest. Je zou denken dat ze zich desondanks toch meteen aanpassen, want de redenering van Schouten gaat nu immers óók op. Maar nee, niets is minder waar. Want de Rijksvoorlichtingsdienst laat nu weten dat de koning Het Loo tóch gewoon laat afsluiten.

“De subsidieaanvraag 2016-2021 loopt tot en met 31 december, dus de situatie verandert nu niet,” aldus een woordvoerder van de RVD.

Met andere woorden: zoek het maar uit. Dat van die subsidies is hartstikke leuk, maar de periode tot en met 2021 was al goedgekeurd. Willem kan dus niet gedwongen worden het hele domein ook dit jaar al open te houden… en dus doet hij dat niet. Want meneer wil wel (waarschijnlijk) lekker kunnen jagen. Wat wil zeggen: onschuldige dieren nodeloos afknallen.

Je zou zo’n man bijna asociaal noemen he?