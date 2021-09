Kamerstuk bevestigt dat Sigrid Kaag jokkebrok is: ‘Staat zwart op wit dat ze wél op de hoogte was van Franse evacuaties’

Het zoveelste bewijs dat het nieuwe leiderschap van D66-minister Sigrid Kaag niks meer is dan een farce is zojuist naar buiten gekomen. Eerder zei Kaag nog dat ze niet op de hoogte was van de Franse evacuaties in Afghanistan. Maar een stuk dat zojuist naar de Tweede Kamer is gestuurd laat zwart op wit zien dat de D66-politica hier al van op de hoogte was in juli. Kaag heeft dus zitten jokken.

Er blijft weinig over van de bombastische verkiezingsretoriek van D66-leider Sigrid Kaag. Ze wilde afrekenen met de oude bestuurscultuur van Den Haag, maar blijkt juist zélf de grootste doofpot-politica van het demissionaire kabinet te zijn. In het Kamerdebat over Afghanistan blijkt dat Kaag, opnieuw, niet helemaal de waarheid heeft verteld.

Eerder zei Kaag nog dat NL niet van Franse evacuaties wist. Wel dus. Staat zwart op wit. pic.twitter.com/ENsza1I8tu — Inge Lengton (@IngeLengton) September 15, 2021

Afgelopen juni en juli hebben de Fransen al tal van mensen geëvacueerd uit Afghanistan. Ruim voordat de chaos helemaal uitbrak. D66-politica Kaag beweerde stellig hier niks van af te weten en beweerde zelfs dat andere hoge EU en NAVO-lieden hier niet van op de hoogte waren. Welnu, ze was er dus begin juli wél van op de hoogte.

Sigrid Kaag heeft de Kamer niet de waarheid verteld

Wat opnieuw laat zien dat het demissionaire kabinet flink heeft lopen blunderen met de evacuaties in Afghanistan en Kaboel. Onze overheid heeft tot op het allerlaatste moment gewacht, terwijl andere landen allang verscheidene plannen hadden klaarliggen of zelfs voortijdig waren begonnen. Nota bene de eerste Nederlanders werden door Duitse collega’s geëvacueerd.

De oppositiepartijen willen nu graag antwoorden van Kaag. Want ze heeft een heel ander verhaal aan de Tweede Kamer verkocht. De grote vraag is natuurlijk hoeveel langer de oppositie dit geblunder van de minister nog pikt. Daarnaast laat het zien dat ze simpelweg nooit de waarheid heeft verteld, iets wat toch wel even flink aan de kaak mag worden gesteld.