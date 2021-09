Klimaatactivist Mark Rutte omarmt omstreden Extinction Rebellion-beweging: “Niemand is veilig totdat iedereen veilig is”

Demissionair premier Mark Rutte waarschuwt in een toespraak voor de Verenigde Naties over een doemscenario omtrent klimaatverandering. Naar eigen zeggen wil Rutte niet toegeven aan cynisme, maar moeten we ons vooral concentreren op de klimaatproblemen.

Om de pandemie (nee, deze keer geen corona) te kunnen beëindigen is internationale samenwerking nodig, aldus klimaatactivist Rutte. “De realiteit is dat niemand veilig is totdat iedereen veilig is.” Volgens Rutte is dat ook de reden dat Nederland een slordige 172 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Rutte zegt daar zelf over: “Het doel is om voor elke vaccinatie in Nederland ook een vaccinatie weg te geven.” Klinkt als een mooi streven, maar hoe zullen de ijsberen eigenlijk denken over een dergelijk statement?!

“Dit is niet langer een theoretisch doemscenario. Voor velen is dit de harde realiteit.” Nederland weet met eeuwenlange ervaring van vechten tegen het water als geen ander wat de gevolgen kunnen zijn. […] Mijn toespraakje kan ik nog via videoverbinding doen. Maar ik voer ook heel veel gesprekken. Zo sprak ik met de secretaris-generaal van de VN, Guterres, om op al die punten waar Nederland in de VN probeert een bijdrage te leveren, denk aan het klimaat, dat door te geven. Dat is belangrijk om dat te bespreken.”

Kortom: We kunnen in Nederland nog langer wachten op een nieuw kabinet. Want allereerst is Rutte een Extinction Rebellion. Prioriteiten heet zoiets in Haagse termen. Daarna volgt mogelijk pas een kabinet Rutte IV. Zet de teller alvast maar weer aan.

