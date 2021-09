Je verwacht het niet! Sigrid Kaag en Mark Rutte zijn weer een demissionair setje, de pedante Haagse (k)lucht lijkt opgeklaard

Demissionair premier Mark Rutte en Sigrid Kaag lijken elkaar weer te hebben gevonden. Beiden verwachten zelfs nog dit weekeinde een doorbraak te kunnen forceren voor een nieuw kabinet. En dat kabinet zal dus een twee-eenheid tussen Rutte en Kaag gaan worden. Een tweedaagse onderhandeling op het luxueuze landgoed Zwaluwenberg in Hilversum bracht de twee tortelduifjes weer bij elkaar.

Natuurlijk zag iedereen niemand het aankomen. Toch zijn de vers opgestapte D66-minister Sigrid Kaag en haar Mark Rutte weer een setje. Wat een weekendje in een luxe villa in het Gooi wel niet met een mens politici kan doen.

De Telegraaf schrijft dat Rutte nog niet “helemaal kan inschatten” wat het opstappen van demissionair ministers Sigrid Kaag en Ank Bijleveld voor de formatie zal betekenen. Het lijkt er echter op dat het vooral betekend dat Kaag en Rutte elkaar weer hebben gevonden. Niets liever willen ze gezamenlijk een nieuw kabinet smeden. De voortekenen zijn gunstig. Op het luxueuze landgoed Zwaluwenberg in Hilversum lijken de twee kemphanen dichter naar elkaar toegegroeid als ooit tevoren.

Volgens Rutte zijn de verhoudingen tussen hemzelf en Sigrid Kaag de afgelopen dagen “een stuk beter” geworden, aldus de goed ingelezen -van oudsher- VVD-krant De Telegraaf. Ondertussen laat informateur Johan Remkes weten dat hij het zogenaamd een hele uitdaging vind om Kaag en Rutte weer nader tot elkaar te brengen. Echter is Remkes daar helemaal niet voor nodig. Iedereen zag al van mijlenver aankomen dat Kaag -na het opstappen als minister van Buitenlandse Zaken- juist extra gemotiveerd zou zijn om alsnog een match met Rutte te vormen.

Remkes denkt dat de ontspannen omgeving van landgoed Zwaluwenberg bijdraagt om in goedgemutste toestand “bij te praten over de ontstane situatie en de inhoud.”

Leuke dag voor Superdry, maar iedereen weet toch door wie dit zooitje écht wordt gesponsord…. #superdry pic.twitter.com/O5DsDAaFfY — Adam Bakker (@AdamBakker3) September 18, 2021

Maar even zonder gekkigheid. Kwam het vertrek van ex-minister Kaag nu echt als een verassing? Natuurlijk niet. Dat wilde ze juist. Het enige dat Kaag wil is macht en die macht kan ze nu nog veel verder uitvergroten. Veel meer dan dat ze had kunnen doen als minister van Buitenlandse Zaken. Laat mij het woord ´heks´ inderdaad maar niet in de mond nemen, maar de gewiekste Kaag is mij er eentje hoor…