LOL! D66’ers huilen tranen met tuiten: Sigrid Kaag wordt door cartoonist afgebeeld als een heks

Bij D66 zijn ze vandaag pislink omdat Sigrid Kaag door een cartoonist wordt afgebeeld als een heks die op haar bezem de Twin Towers genaamd Mark Rutte omver kegelt. Met name Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (weinig creatieve ouders) huilt tranen met tuiten. Vreselijk vindt hij dit soort … satire.

Kijk, dit is dus ronduit hilarisch. Als je de maker van deze cartoon bent, waarin Sigrid Kaag geheel terecht wordt neergezet als heks op een bezem, is dit natuurlijk feitelijk een enorm compliment. Want het betekent dat je een gevoelig snaar geraakt hebt. Nou is dat bij de sneeuwvlokjes van D66 niet zo heel lastig, maar toch.

NRC dacht: laten we op 9/11 een vrouw met een stevige mening afbeelden als een heks en een terrorist… pic.twitter.com/v7ZXBzSyIe — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) September 11, 2021

Ah ja, is het niet vreselijk! Als een terrorist! Als een heks! Het is vrouwonvriendelijk! Dat het satire is doet daar niets aan af. Sterker nog, dat maakt het alleen maar erger.

Zihni Özdil reageert

Opiniemaker en voormalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil reageert op de tranen met tuiten van D66. Niet door de partij voor rotte vis uit te maken – hoewel de anti-democraten dat natuurlijk altijd verdienen – maar door simpelweg duidelijk te maken dat dit soort lichtgeraaktheid precies is waarom ons land geen eigen Charlie Hebdo of iets dergelijks heeft.

Dit is waarom Nederland geen Charlie Hebdo-traditie heeft. Wat een angst voor vrijheid. Wat een vrees voor satire. Wat een armoede. (En deze benepenheid is zeker niet het monopolie van D66) https://t.co/49ES6cQsq1 — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) September 11, 2021

Dat is inderdaad zo, natuurlijk. We hebben niet zo’n traditie omdat mensen meteen helemaal losgaan als er kritiek is. Tranen met tuiten. Janken. Vreselijk!

Aan de andere kant geldt natuurlijk ook dat je je als cartoonist daar niets van hoeft aan te trekken. Want dat is ook waarom er een Charlie Hebdo is in Frankrijk; er zijn daar cartoonisten met moed. Daar kunnen ze bij ons nog wat van leren.