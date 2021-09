Eindelijk! ‘Max Verstappen en het Koningshuis verklaren het festivalseizoen voor geopend’ na legendarische F1-winst op circuit van Zandvoort

Het festivalseizoen is eindelijk officieel geopend! 70.000 enthousiaste toeschouwers zagen F1-coureur Max Verstappen vandaag de legendarische Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort winnen. Koning Willem-Alexander en zijn gezin waren ook in de Noord-Hollandse badplaats aanwezig om het festivalseizoen officieel voor geopend te verklaren. De Aftersummer of Love kan nu eindelijk beginnen!

Terwijl vele tienduizenden mensen vandaag protesteerden tegen het verstikkende coronabeleid van het demissionaire kabinet Rutte III, werd op het circuit van Zandvoort het festivalseizoen alvast ingeluid. Weken later dan gepland, maar het lijkt er op dat de Aftersummer of Love nu eindelijk is begonnen.

Op het circuit van Zandvoort wist onze nationale Formule 1-held Max Verstappen de Dutch Grand Prix te winnen. Het was de eerste Grand Prix op Nederlandse bodem sinds 1985. Mede-organisator prins Bernard Jr. maakte wist er een heus festival van te maken met maar liefst 70.000 toeschouwers en de crème-de-la-crème qua optredende artiesten van eigen bodem. Zo zong Davina Michelle in een racepak het Wilhelmus tijdens de aanvang van de race. Dit deed ze nog eens dunnetjes over bij de huldiging van Verstappen, die een knappe eerste plek wist te behalen in eigen land.

DJ Tiësto onthaalde de winnende Verstappen bij de finish en zal ter afsluiting van de Dutch Grand Prix nog een optreden verzorgen voor de 70.000 aanwezige bezoekers op het circuit van Zandvoort. En laten we wel wezen: Daarmee lijkt het festivalseizoen -na maanden vertraging- dan toch eindelijk officieel geopend!

Het kan nu niet meer zo zijn dat andere evenementen met meer dan 750 bezoekers nog langer worden verboden. Het is ook bemoedigend om het Koningshuis te zien klappen tussen een uitzinnige menigte van 70.000 feestvierders op Zandvoort. Kortom: Er is geen houden meer aan. Ze bewezen het vandaag in Amsterdam, ze bewezen het dit weekend in Zandvoort en volgend weekend, op zaterdag 11 september, gaat HEEL NEDERLAND los tijdens een nog grotere UnMute-Us danceparade in bijna alle grote steden van ons land.

