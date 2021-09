Nederlandse visserijsector in zware problemen: ‘Brexit, windmolens en coronacrisis veroorzaken grote problemen’

Het zijn hoogst onzekere tijden voor de Nederlandse visserijsector. De vangsten nemen af en daarnaast ervaart de sector veel problemen door de Brexit, windmolens én de coronacrisis. De visserijsector kan weinig steun verwachten vanuit Brussel, liever willen de Timmermansen van de EU de sector nog zwaarder reguleren.

De Nederlandse visserij heeft niet met één groot probleem te maken, maar met meerdere. Door de Brexit zijn er allemaal ingewikkelde afspraken opgesteld die onze vissers ernstig benadelen. Er mag maar een tiende minder haring worden gevangen en bijna een kwart minder makreel, dat meldt NU.nl

De coronacrisis heeft de sector ook weinig goed gedaan, veel luxeproducten zijn qua prijzen flink gedaald. Wat zorgt voor een economische aderlating in een tijd waarin er dus al minder mag worden gevangen.

De windparken op zee zijn qua omvang vele malen groter dan op land, maar naast de grootte ervan mag er niet in de buurt van windparken worden gevist. Hoe meer windparken er op zee worden geplaatst, hoe kleiner het gebied van de vissers wordt.

De visserijsector kent dus vele problemen en voorlopig lijkt er nog geen eind te komen aan de problemen. In Brussel zijn er veel plannen in de maak om het vissen nog meer te reguleren. EU-politici willen de zogeheten bodemberoerende visserij ernstig gaan beperken. Het invoeren van zulke regulering tegen bodemvissen kan enorme gevolgen hebben voor de sector: het merendeel van de vissers vist namelijk op deze manier. Caroline van der Plas heeft al eerder haar verontwaardiging geuit over de mogelijk invoering van dit soort plannen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ondertussen krijgt de penibele positie van de Nederlandse visser weinig aandacht van de grote politieke partijen in Nederland. Het lijkt er sterk op dat ze aan hun lot zijn overgelaten.