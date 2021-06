Caroline van der Plas boos over EU-verbod op bodemvissen: ‘Veel meebeslissende EU-politici wonen in landen zonder zee’

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas toont zich op sociale media uiterst kritisch over pogingen van de Europese Unie om allerlei vormen van de visserij aan banden te leggen, of zelfs te verbieden. De door allerlei organisaties aangejaagde verboden op het vissen zijn haar een doorn in het oog.

“Eerst maakten de NGO’s een einde aan het duurzame pulsvissen,” aldus Van der Plas: “En nu dat is verboden willen ze een einde aan bodemvisserij.” De politica ziet met lede ogen aan hoe Brussel de sector steeds verder terugdringt. “Europees Parlement stemt dinsdag,” stelt het Kamerlid sober vast: “Veel EU politici die gaan meebeslissen wonen niet in landen waar ook zee is…”

Visserij is één van de speerpunten van BBB, die onder meer wil dat journalisten ook kennis over de sector opdoen bij hun opleidingen, en dat anti-visserijactivisten hun gunstige belastingregime kwijtraken.

