Oud-Kamerlid Henk Krol moedigt ex-collega’s aan met afrekenen Sigrid Kaag: ‘Demissionair kabinet kan niet naar huis worden gestuurd, maar minister wél’

Voormalig 50Plus-voorman en Kamerlid Henk Krol roept zijn voormalig collega’s op om stappen te ondernemen voor een zogeheten Kaag-exit. Het demissionaire kabinet kan niet naar huis worden gestuurd, maar het blijft mogelijk om een individuele minister de laan uit te sturen. Krol hoopt dan ook dat men dat met D66-leider Sigrid Kaag gaat doen.

PVV-leider Geert Wilders heeft zijn vizier de afgelopen weken al gericht op de D66-minister. Na het flinke geblunder van haar in de Afghanistan-kwestie, de loze beloftes rondom ‘nieuw leiderschap’, moet ze het nu ontgelden vanwege haar absentie bij de Algemene Politieke Beschouwingen eind deze maand.

Oók het voormalige Tweede Kamerlid Henk Krol is helemaal klaar met de D66-politica. Wat Krol betreft moet men in de Tweede Kamer doorpakken. Continu fulmineren tegen het demissionaire kabinet heeft weinig zin. Immers is het kabinet demissionair en kan het daardoor niet (nogmaals) naar huis worden gestuurd. Maar individuele ministers kunnen nog wél de laan uit worden gestuurd.

Een demissionair Kabinet wegsturen kan niet, maar een individuele minister wel. Kom op ex-collega’s. pic.twitter.com/ih9N6mtf4H — Henk Krol (@HenkKrol) September 15, 2021

Hier kaart Krol een terecht punt aan. Kritische Kamerleden kunnen de keer op keer terugkomende fouten en gebreken van het demissionaire kabinet benoemen óf ze kunnen actie ondernemen en iemand naar huis sturen.

Krol ziet het liefst Kaag verdwijnen

De aversie tegen Sigrid Kaag is de laatste maanden flink toegenomen onder de oppositie partijen én grote delen van Nederland. Juist nu zou het parlement kracht kunnen uitstralen door een blunderende demissionaire minister de functie te ontnemen.

PVV-leider Wilders zinspeelt er al een tijdje naar, maar het zou een krachtig signaal zijn naar de rest van Nederland als men ook concrete stappen zou ondernemen. Niet langer alleen maar blaffen, maar óók een poging ondernemen om af te rekenen met de oude bestuurscultuur.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vlak na de verkiezingen was Wilders hier al goed mee bezig door een motie van wantrouwen, die op het laatste moment geen meerderheid wist te behalen, in te dienen. Nu is het tijd voor nog een poging.