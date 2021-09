Oververmoeide IC-verpleegkundigen kwaad op Diederik Gommers: ‘Hij luistert niet en blijft IC’s gewoon opschalen’

Het is hommeles op de IC van het Erasmus MC, waar Diederik Gommers het afdelingshoofd is. Want hoewel de verpleegkundigen al maanden geleden hebben aangegeven dat zij verdere opschaling van de IC-bedden niet trekken, luisteren Diederik Gommers en het management niet. Sterker nog, het personeel wordt weggezet als een stel verwende kinderen!

Als zeker twintig verpleegkundigen brandbrieven naar de leiding hebben gestuurd, dan is het misschien tijd om eens écht te luisteren naar de problemen op de werkvloer. Wat in ieder geval absoluut niet helpt, is de problemen wegwuiven en zeggen dat iedereen zich aanstelt. Toch is dat precies wat Diederik Gommers, IC-directeur Johanneke Mulder en de rest van het management hebben gedaan toen de verpleegkundigen massaal begonnen te protesteren.

Dat blijkt uit een interne video-opname van de crisisbijeenkomst van afgelopen maandag, die door NRC is bekeken. Gommers presenteerde daar plannen om het aantal IC-bedden flink op te schalen, waarna er protest uitbrak bij de aanwezige verpleegkundigen.

Gommers meent namelijk op te moeten schalen omdat andere ziekenhuizen dat niet verder deden, terwijl ze dat wel hadden beloofd. Dus omdat andere ziekenhuizen de afspraak niet nakomen, wil hij zijn eigen personeel nog harder laten werken.

Uit het artikel blijkt verder dat het Erasmus MC nog steeds geen beschermingsmiddelen voor de verpleegkundigen heeft geregeld en ze eigenlijk voortdurend kleine zoethoudertjes probeert te geven, om maar geen loonsverhoging door te hoeven voeren. De verpleegkundigen zijn dus terecht zeer boos, maar Gommers en Mulder wuiven dat allemaal weg. ‘Gewoon harder werken en minder zeuren, want jullie worden al genoeg verwend’, is de boodschap die zij meegeven.

Misschien werden die andere ziekenhuizen ook wel geconfronteerd met dergelijke kritiek, maar maakten zij wél de juiste inschatting. Waarschijnlijk heeft dat beter gewerkt dan het inlassen van gesprekken met externe ‘burn-outcoaches’ en met teamleiders “om de stress en onrust onder de verpleegkundigen in goede banen leiden”, aldus Gommers. De man voert gewoon wanbeleid, bemoeit zich met álles, en duldt geen tegenspraak.