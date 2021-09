Pepijn van Houwelingen ontmaskert idiotie NK Schaken: ‘Zonder QR-code moet je je dagelijks laten testen!’

Dit is nou wat ze vaccinatiedwang noemen: bij het NK Schaken worden participanten gedwongen om, als ze geen QR-code kunnen laten zien omdat ze gevaccineerd zijn, zich dan maar dagelijks te testen op het coronavirus. Doen ze dat niet, dan kunnen ze dus gewoon niet meedoen. Forum voor Democratie Kamerlid Pepijn van Houwelingen bekritiseert deze gekte terecht.

Wat er aan de hand is, is dit. De Gemeente Hoogeveen – waar het gehouden gaat worden – merkt het Nederlands Kampioenschap Schaken aan als een “evenement.” Dit betekent dat er daar gewerkt gaat worden met de duivelse QR-code. Deze QR-code verschaft je toegang als je “volledig gevaccineerd” bent. Ben je dat niet, dan moet je je laten testen. Niet één keer. Niet twee keer. Maar élke dag dat het NK duurt. Dat zijn negen dagen waarop je je moet laten testen: van 15 tot en met 23 oktober.

Pepijn van Houwelingen: vaccinatiedwang

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen vindt dit terecht te zot voor woorden. Hij werd namelijk benaderd door iemand die mee wil doen aan het toernooi. Deze persoon plaatste zich van het weekend voor dit mooie prestigieuze toernooi. Maar nu ziet hij (of zij?) deze kans aan zich voorbijgaan. Want de schaker is niet gevaccineerd en is óók niet van zins om zich dagelijks te laten testen. Gelijk heeft ‘ie, natuurlijk.

Meedoen aan het NK Schaken anno 2021? Dan wordt je dagelijks gecontroleerd op de apartheidspas. En “Dit betekent dat als je niet volledig gevaccineerd bent, je elke dag getest moet worden.” Maar van vaccinatiedrang is heus geen sprake hoor. Deze #QRankzinnigheid moet nu stoppen! pic.twitter.com/g4hMvza8pT — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) September 30, 2021

“Meedoen aan het NK Schaken anno 2021? Dan wordt je dagelijks gecontroleerd op de apartheidspas,” schrijft Van Houwelingen ontzet. “En ‘Dit betekent dat als je niet volledig gevaccineerd bent, je elke dag getest moet worden.” Maar van vaccinatiedrang is heus geen sprake hoor.”

Hij sluit zijn tweet af met een heldere oproep aan de politiek én burgers (die Rutte en De Jonge steeds weer hun zin geven in plaats van zich te verzetten tegen deze gestoorde dicatuur): “Deze #QRankzinnigheid moet nu stoppen!”

