Pieter Omtzigt wil extraparlementair kabinet: ‘Ik ben niet uitgenodigd voor een gesprek met de informateur’

Onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt laat weten dat niet gevraagd is om op gesprek te komen bij informateur Johan Remkes. Volt wel. Fractie Den Haan wel. Maar hij dus niet. Misschien is dat niet eens zo gek. Want Omtzigt blijft vasthouden aan zijn ideale kabinet: een extraparlementaire regering. Dat wil zeggen: ministers die niet uit de Kamer komen… en fractieleiders en Kamerleden die gewoon in het parlement blijven zitten. Maar ho, ho! Dat willen de hoge dames en heren in Den Haag niet!

Verschillende mensen – journalisten en gewone burgers die wél getroffen zijn door de vele crises veroorzaakt door het kabinet – hebben Pieter Omtzigt gevraagd of hij uitgenodigd is bij de informateur. Zijn antwoord daarop is een luid en duidelijk: neen. Hij is niet gevraagd. Niet door Johan Remkes, en ook niet via-via door anderen.

Geen contact met Remkes

“Omdat het mij gevraagd wordt,” schrijft hij op Twitter. “Ik ben niet uitgenodigd door de informateur voor het gesprek om 11:30 uur en er is geen contact over geweest.”

Dat is natuurlijk niet eens zo gek. Want als Omtzigt één ding duidelijk heeft gemaakt het afgelopen jaar, dan is het dat nooit en te nimmer een kabinet kan steunen dat geleid wordt door Mark Rutte. Ik zou zelfs wel zo ver willen gaan om te stellen dat dit waarschijnlijk is waarom hij er is uitgewerkt bij het CDA. De leiding van de club wilde en wil dat namelijk wél. Alles voor de macht. Maar dan ook letterlijk álles.

Ik ben niet uitgenodigd door de informateur voor het gesprek om 11.30 uur en er is geen contact over geweest.

In vervolgtweets legt hij uit dat het zijn hoop is “dat de deelnemers vooral constructief praten en de noden van het land nu eindelijk voorop zetten: het aanpakken van de wooncrisis, een echt nieuwe bestuurscultuur met radicale ideeën en bestaanszekerheid voor mensen.”

Maar wat dat betreft voorziet hij helaas echt wel problemen. “Hoewel er constant gezegd wordt dat er brede overeenstemming is over de koers van het land, zag ik die overeenstemming er niet bij de aanpak van de wooncrisis,” schrijft Omtzigt. “Sterker nog: het kabinet wilde niet een plan voorleggen om het aan te pakken.”

Met andere woorden: hij heeft er totaal geen fiducie in.

Extraparlementair kabinet

En dat brengt ons bij een ander punt van Omtzigt: hij wil niet dat er een ouderwets kabinet komt. Niet in de minderheidsvorm, maar ook niet in de meerderheidsvorm. Nee, want hij wil is een zogenaamd “extraparlementair kabinet.” Dit is een kabinet waarin alle gekozen Kamerleden daadwerkelijk in de Tweede Kamer zitten – de hele partij dus – en waarbij de kabinetsleden van buiten worden aangetrokken.

Dit is de vorm van het extraparlementaire kabinet waar ik voor pleitte: met alle partijleiders in de Kamer.

In zo’n kabinet zitten er mensen die afkomstig zijn van verschillende partijen. Zoveel mógelijk verschillende partijen zelfs. Of zelfs van géén partijen. Of een mix van allebei. Er is ook geen regeerakkoord. De bedoeling is dat meerderheden in de Kamer continu besluiten nemen, en dat het kabinet dat vervolgens uitvoert.

Het moge duidelijk zijn dat dit een veel gezondere situatie is voor de democratie dan wat we nu hebben. Maar er is wel één klein probleem: de kans dat de VVD dit wil is nihil. Dat is gewoon de grootste partij van het land, en volgens de peilingen is de VVD nu zelfs een beetje populairder dan op 17 maart. Rutte en de zijnen zullen écht geen vaarwel willen zeggen tegen het Torentje. En als de VVD het niet wil gebeurt het niet. Punt.

Never nooit niet

Dus ja, het is een leuk idee van Omtzigt, zo’n extraparlementair kabinet. Maar de kans dat het gebeurt is niet bestaand. Het gaat niet gebeuren. Nu niet, misschien wel nooit niet. De VVD gaat het premierschap gewoon voor zichzelf opeisen. En dat het liefst in de persoon van Mark Rutte – hoewel ik er wél rekening mee begin te houden dat ze uiteindelijk óók een andere VVD’er als premier accepteren.