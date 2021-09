PVV uit stevige kritiek op D66-minister Van Engelshoven na cartoonkritiek: ‘Regering is geen oordelaar van kunst’

PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft mondelinge vragen aangevraagd na aanleiding van Van Engelshoven haar kritiek op de Kaag-cartoon. Volgens de PVV is het niet de taak van de regering om zich te buigen en te oordelen over kunstuitingen. Bosma wil de D66-minister dan ook ter verantwoording roepen.

De partijprominenten en D66-ministers van de democraten zijn op de teentjes getrapt na de NRC-cartoon van Ruben Oppenheimer. Gisteren maakte D66-minister Ingrid van Engelshoven bekend dat zij de cartoon als seksistisch ziet, ze gaf aan dat zij zich ‘getroffen’ voelde door de spotprent. En uiteraard als het iemand binnen de eigen gelederen betreft, dan moet er verhaal worden gehaald.

PVV-Kamerlid Martin Bosma is van mening dat het helemaal niet aan de regering is om een oordeel te vellen over kunst in ons land. Hij heeft dan ook Kamervragen ingediend, die hopelijk door de D66-Kamervoorzitter worden goedgekeurd.

Ik heb MONDELINGE VRAGEN aangevraagd. De minister verscheen vanochtend ook al op de tv om haar ongenoegen over de cartoon te uiten. Raar.

Thorbecke-principe: de regering is geen oordelaar van kunst.

Ook in deze kwestie laat D66 zien enorme lange tenen te hebben. Wanneer er een spotprent, die gretig gedeeld wordt door Nederlanders, over een andere partij wordt gemaakt die misschien als ‘beladen’ kan worden gezien, dan hoort men niemand bij de democraten piepen.

PVV roept D66 op het matje

Nu het de partijleider van D66 betreft lijkt iedereen binnen D66 ineens moeite te hebben met dit soort cartoonisten. Wat natuurlijk lachwekkend is. De democraten vinden de vrije mening allemaal leuk en wel totdat het over hun eigen mensen gaat. Dan is het ineens ‘seksistisch’. Cartoonist Oppenheimer heeft in het verleden iedereen en alles al eens keer op de hak genomen in zijn spotprenten en dat moet hij vooral blijven doen. In een weerbare democratie moeten juist dit soort dingen, die soms als beladen of pijnlijk kunnen worden gezien, worden geuit en getoond.

Censureren of aan zelfcensuur doen is de grootste doodszonde die men kan begaan in het vrije Westen. Een regering die zich gaat bemoeien met cartoonisten of met de expressie van kunst in zijn geheel is alles behalve wenselijk. Dus laat Bosma maar komen met een stevig pleidooi en kritiek jegens de minister.