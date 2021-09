Rotterdamse politica verpoedert ontnuchterend anti-drugsbeleid van Rutte: “500 miljoen? Dat stroomt hier wekelijks door onze haven!”

Een slordige 500 miljoen euro moet de georganiseerde drugsmisdaad in Nederland tot stilstand brengen. Het demissionaire kabinet Rutte III verzon deze -uit de lucht gegrepen- financiële overboeking, de koning las het slechts voor tijdens de Troonrede. In Rotterdam kijken ze er toch iets nuchterder naar. “Alleen al in een week tijd kwam hier voor 300 miljoen aan drugs de haven binnen”, aldus het Rotterdamse gemeenteraadslid Caroline Aafjes-Van Aalst.

Koning Willem-Alexander bracht zijn lezing statig. Maar ook hij leest uiteindelijk allemaal maar opgedragen briefwerk op dat is geschreven door de demissionaire overheid. 500 miljoen euro investeert de overheid in het aanpakken van de drugscriminaliteit in Nederland. Met dat bedrag kun je onmogelijk een van de grootste narcotica-staten ter wereld terugroepen.

Crimefighter en Rotterdams gemeenteraadslid Caroline Aafjes-Van Aalst reageert tegenover De Dagelijkse Standaard verbolgen op de ´natte vingerwerk-subsidie´ van Mark Rutte en zijn demissionaire kabinet:

“Alleen al vorige week werd er meer dan 4.000 kilo drugs onderschept in een container vanuit Suriname. Alleen al die straatwaarde is meer dan 300 miljoen euro waard. En het jaar is nog niet voorbij. […] We hebben het alleen al in Rotterdam over een jaarlijkse straatwaarde van 3 miljard.”

Volgens Aafjes-Van Aalst staat de 500 miljoen euro van Rutte in schril contrast met de vele meerdere miljoenen die Nederland binnenkomen. “De zware jongens lachen zich helemaal kapot”, aldus de Rotterdamse politica.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Aafjes-Van-Aalst heeft hier natuurlijk wel een scherp punt te pakken. Want het klopt inderdaad dat Rotterdam steeds meer binnenkomende ladingen drugs te verduren krijgt in de havens. En dan kun je er 300 miljoen tegenaan gooien, maar dat schiet natuurlijk weinig op wanneer er een veelvoud van dat spul wekelijks via de haven binnenstroomt.