Schandalig! Topambtenaren stopten half miljoen euro aan subsidie voor cultuur in eigen zakken

In de Brabantse gemeente Bergen op Zoom heeft zich een flink schandaal voltrokken. De gemeente heeft een half miljoen euro, wat bedoeld was als een cultuursubsidie, besteed aan de eigen organisatie. Een interim-directeur en projectleider kregen ieder een ton, de rest ging naar managers. De cultuursector in de regio is de grote dupe van grijpgrage topambtenaren.

Omroep Brabant heeft een pijnlijke ontdekking gedaan: de culturele sector in Bergen op Zoom heeft maar een fractie van de subsidie ontvangen waar ze recht op hadden. Een groot gedeelte van de subsidie ging namelijk naar enkele topambtenaren zelf.

1,4 miljoen euro, zo hoog was de subsidiepot voor de culturele sector in Bergen op Zoom. Slechts 44.000 euro is tot nu toe uitgekeerd, een half miljoen is verdwenen en bijna zes en halve ton is nog niet uitgegeven. Joost Pals, lokaal politicus spreekt schande tegenover BN de Stem:

“Een half miljoen, bedoeld voor de culturele sector, die een ellendige tijd achter de rug heeft, op wie corona grote impact heeft gehad, is besteed aan ambtelijke overhead. Dit geld moet terug en er gaat geen enkele euro meer naar de gemeentelijke organisatie”

Helaas blijkt maar weer dat er genoeg ‘Sywertjes’ rondlopen die proberen te profiteren van de chaos ten tijde van de coronacrisis. Dit ten koste van een sector die praktisch anderhalf jaar lang dicht zat. De sector heeft loodzware tijden gehad, de verstrekking van subsidies en vergoedingen liep al niet vlot en nu blijkt nog eens dat topambtenaren een flink bedrag in de eigen zakken hebben gestoken. Het is gewoon een grof schandaal!

Zowel de Rijksoverheid, die honderden miljoenen euro’s die zijn uitgegeven tijdens de crisis niet kan verantwoorden, als lokale overheden zitten vol met onzuivere personen die proberen een slaatje uit te slaan tijdens deze onzekere tijden. Het is te hopen voor de lokale culturele sector dat ze snel worden geholpen.