Thierry Baudet fileert demonisatie-strategie Telegraaf: ‘FVD stijgt weer in de peilingen…’

De Telegraaf heeft maar weer eens de aanval geopend op Thierry Baudet. Dat wordt gedaan door middel van een lezersbrief waarin Baudet aangevallen wordt omdat hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zei dat heel veel mensen geleden hebben in de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen Joden. Baudet heeft onmiddellijk hard gereageerd op die aanval van de Telegraaf. Want, stelt hij, het is duidelijk dat de media dit alleen maar doen omdat FVD stijgt in de peilingen. En nee, daar kan geen mens aan twijfelen.

Ene Corry Nicolay (wie kent haar niet) heeft een briefje geschreven voor De Telegraaf waarin ze Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet beschuldigt van disrespect ten aanzien van Joden. Hij zou namelijk heel beledigende uitlatingen hebben gedaan op Twitter én tijdens zijn APB-speech in de Tweede Kamer.

“Hoe haalt FVD-leider Thierry Baudet het in zijn hoofd om te zeggen dat Joodse mensen de oorlog claimen?” schrijft ze. “Ik vind de vernietiging van 6 miljoen (!) Joodse kinderen, vrouwen en mannen door het nazi-regime, alleen maar omdat ze Jood zijn, gruwelijk en onvergetelijk. Ze werden ook in Nederland opgepakt, in vol gepropte veewagens naar kampen vervoerd, uitgehongerd, mishandeld en meestal vergast. Kent hij deze geschiedenis niet of wil hij die niet kennen? Hoe durft hij dit als volksvertegenwoordiger te zeggen? Hij moet zich schamen.”

Baudet reageert

Baudet heeft nu op zijn beurt woedend gereageerd op die inzending – die natuurlijk bewust gepubliceerd is door de ‘krant voor wakker Nederland’ (ahem) in een poging hem te beschadigen.

“Het is zo doorzichtig,” schrijft hij. “#FVD stijgt weer in de peilingen en tot gruwel van al die domme, regime-getrouwe journalisten blijk ik (zoals gewoonlijk) weer 100% gelijk te krijgen over corona, vaccins en de Great Reset.”

“Dus wat gaan ze doen?” concludeert hij. “Demoniseren.”

Het is zo doorzichtig. #FVD stijgt weer in de peilingen en tot gruwel van al die domme, regime-getrouwe journalisten blijk ik (zoals gewoonlijk) weer 100% gelijk te krijgen over corona, vaccins en de Great Reset. Dus wat gaan ze doen? Demoniseren. https://t.co/EIXomGmA8g — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 29, 2021

Vervolgens linkt hij ook naar een “lasterlijke, leugenachtige column vol fake news” in Trouw. Mijn tip aan DDS-lezers: laat die column gewoon links liggen. Niets mee doen. Staat alleen maar onzin is. Ook over Wilders.

Zie ook deze lasterlijke, leugenachtige column vol #fakenews, verdraaiingen en verzonnen beschuldigingen van ene “Bart Zuidervaart” vandaag in @trouw. https://t.co/qRoxNdF4PT — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 29, 2021

Oorlog claimen

Natuurlijk zei Baudet in de Kamer niet dat Joden niet op grote schaal uitgemoord werden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zei hij niet dat Joden niet mogen zeggen dat hun volk ontzettend geleden heeft.

Natuurlijk niet.

Wat hij wél zei? Dat drie specifieke Joodse organisaties niet de énigen zijn die het lijden in de Tweede Wereldoorlog kunnen “claimen.” Er zijn meer groepen die werden gediscrimineerd, uitgemoord, en onderdrukt. Dat het een heel grote oorlog was waarin heel veel mensen ontzettend geleden hebben. Communisten, homo’s, zigeuners, vrijheidsstrijders, socialisten, liberalen, écht gelovige christen (Dietrich Bonhoeffer bijvoorbeeld), en ga zo maar door.

Het lijden is dus niet voorbehouden aan één groep, zei hij, hoewel die ene groep natuurlijk wel ontiegelijk geleden heeft. Ook geldt dat er meerdere lessen geleerd moeten worden uit de oorlog. Dat antisemitisme vreselijk is, is daar één van. Een belangrijke, jazeker. Maar niet de énige.

Dit was het punt dat Baudet daarover maakte – een punt dat overigens een heel klein deel vormde van zijn relaas, en dat ook nog eens alleen een reactie was op een aanval van Rob Jetten. Die confrontatie kun je hier terugkijken.

De peilingen

Forum voor Democratie stijgt inderdaad al enige tijd in de peilingen. In de peiling van Maurice de Hond staat de partij momenteel bijvoorbeeld op zes zetels. Dat zijn er weliswaar twee minder dan in maart 2017, maar het zijn er meer dan in de peilingen van na de verkiezingen. Sterker nog, De Hond gaf FVD in de aanloop naar de verkiezingen ook maximaal maar zes zetels. Dat werden er dus acht.

Je kunt er daarom nu vanuit gaan dat de partij net zo groot is als op 17 maart. En ja, dat baart de tegenstanders ongetwijfeld grote zorgen. Dus daarom wordt er maar weer een keer hard ‘ingegrepen.’ Even de groei beperken, zeg maar. En welk middel hebben we daar steeds weer voor? Juist. Het wordt allemaal erg vermoeiend, maar blijkbaar moeten we er maar aan wennen dat dit om de paar weken gebeurt.

Overigens had Baudet ook kunnen zeggen dat het erg opvallend is dat dezelfde mensen die ervoor hebben gezorgd dat Joden met een keppeltje niet veilig over straat kunnen in Amsterdam en andere grote steden een ánder van antisemitisme beschuldigen. Of mag dat niet hardop gezegd worden?