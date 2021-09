VIDEO EenVandaag-presentatrice Roos Moggré woest dat Raisa Blommestijn haar een hand gaf: ‘Je gaf me geen keus!’

Hoe triest kan het worden in Nederland? Nou, zo triest. Toen Raisa Blommestijn gisteren aanschoof bij Jinek werd ze geconfronteerd door een heel boze Roos Moggré, de presentatrice van EenVandaag. Want, zei Moggré, Blommestijn wilde haar voor de uitzending – toen ze kennismaakten – een hand geven. Oh, the shame!

De conservatieve jurist, opiniemaker en allround vrijheidsstrijder Raisa Blommestijn “mocht” gisteren langskomen bij Jinek om daar uit te leggen dat Apartheid en Discriminatie heel erg zijn, en dat Vrijheid een groot goed is. In het verleden werd dat door iedereen geaccepteerd, maar tegenwoordig ben je blijkbaar een wappie als je dat gelooft.

Het bezoekje aan Jinek was geen onverdeeld succes. Want hoewel Blommestijn zich gemakkelijk staande hield werd ze geconfronteerd door een paar corona-geobsedeerden die zich hard maakten voor Apartheid… en die haar ook nog eens persoonlijke verwijten maakten.

Moggré: WAT NOU EEN HAND GEVEN?

Sanne-Wallis de Vries zat er als komiek. Zij verdedigde de Apartheidspas onder het motto dat zo alles weer kan en restaurants, café’s en entertainers als zij geld kunnen verdienen. Discriminatie is niet leuk, maar geld!

Het zal niemand verbazen dat Blommestijn niet veel moeite had om daarmee af te rekenen. Maar ze werd ook tegengesproken door een zogenaamd objectieve journalist van de NPO. Het ging om Roos Moggré, presentatrice van EenVandaag. Deze dame was boos op Blommestijn. Woest. Pislink. Vertoornd. Bedenk nog een paar synoniemen.

De reden? Toen Blommestijn aankwam bij het programma, dus voor het allemaal begon en de gasten even bij elkaar zaten, wilde ze Moggré een hand geven. En dat vond mevrouw de journaliste héél vervelend. Want, godsamme zeg, corona.

Hoe durfde die dekselse, slimme @rblommestijn een hand te geven/reiken aan @RoosMoggre in het inquisitie panel bij @Jinek_RTLz! Wat een schertsvertoning sowieso van @SanneWallis die “een discussie” veinst maar dwang goedpraat om “open te kunnen”. Verbijsterend. pic.twitter.com/4dYi8mA1ng — Sietske Bergsma (@SBergsma) September 28, 2021

“Je liet me geen keus”

“Jij zei net, het is net een keuze. Maar jij gaf mij voor de uitzending een hand – wílde je geven. Dat vond ik minder prettig, want ik denk, dat hoeft voor mij niet. Dus in die zin geef je mij ook niet echt een keuze,” aldus Moggré mopperend en zeurend tegen Blommestijn.

Ongelooflijk genoeg bleef Blommestijn heel netjes. “Voor mij is het gewoon een normale intermenselijke… Ja, sorry als dat vervelend overkwam. Maar voor mij is het heel normaal dat we elkaar niet zien als een gevaar, maar dat we met elkaar samenleven als… en daar hoort wat mij betreft het schudden van handen ook bij. Maar als het vervelend is overgekomen, mijn excuses.”

Gestoorde tijden

In wat voor geschifte tijden leven we dat een Deugkneus van de NPO denkt dat ze the moral highground heeft als ze weigert een uitgestoken hand te aanvaarden? “Ik wens niet op een normale, sociale manier om te gaan met anderen. Kijk mij eens moreel superieur zijn!” Dat is werkelijk de gedachtegang van deze mensen. Zó bang zijn ze gemaakt.

