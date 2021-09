Video! Rutte doet krokodillentranen huilen: ‘Verschillen dat Sigrid Kaag opstapt’

Hilarisch! Premier Mark Rutte wil ons doen geloven dat hij het heel erg vindt dat Sigrid Kaag opstapt als minister van Buitenlandse Zaken – en dus politiek zwaar beschadigd door het leven gaat. “Verschrikkelijk” noemt hij het tegen journalisten. Om vervolgens te zeggen dat Nederland met haar een “internationaal gerespecteerde” en “gewaardeerde” minister had. Houd toch op zeg!

“Echt verschrikkelijk. Ik had een uurtje eerder gehoord van Sigrid Kaag dat ze, mocht de motie van afkeuring worden aangenomen, dat ze dan daar deze consequenties aan zou verbinden,” aldus Rutte op een toon alsof ze overleden is. “Ik kan daar alleen maar met respect kennis van nemen.” Daarop zei de VVD’er dat hij nog gevraagd had of hij haar op andere gedachten kon brengen. Toen het antwoord daarop was: “Nee, ik vind dit,” liet hij het gaan. Met veel liefde natuurlijk, want hij hoopt van harte dat ze zo zwaar beschadigd is dat ze nu akkoord gaat met ál zijn eisen.

Rutte vindt het opstappen van Kaag als minister ‘verschrikkelijk’ en spreekt daarna lovende woorden over haar als minister. @BNR pic.twitter.com/CKulTCCmaU — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) September 16, 2021

“Ik vind het erg omdat, waar wij misschien in de formatie niet altijd even grote snelheid konden maken, de samenleving tussen ons als minister van Buitenlandse Zaken en minister-president heel prettig was. Het is een grote vrouw. Wereldwijd erkend als een groot diplomaat. Heeft met Assad onderhandeld over het wegkrijgen van chemische wapens uit Syrië. Is zeer vooraanstaand in de Verenigde Naties. Nederland had aan haar een hele goeie, vooraanstaande, wereldwijd gerespecteerde minister van Buitenlandse Zaken,” ging hij verder.

Je vraagt je af waarom hij zijn premierschap niet vrijwillig heeft overgedragen aan haar als hij Kaag zó geweldig vindt. Oh ja: macht. Daar houdt hij zelf veel te veel van. Daarom niet.

Hoe dan ook, Rutte was nog niet klaar met zijn krokodillentranen. “Het is ook voor Nederland, echt een groot verlies. Ze blijft begrijp ik, heeft ze me verteld, aan als leider van D66,” ging Rutte verder op een toon waarvan je denkt, ‘hij had liever gehad als dat niet zo was.’ “Aanstaand weekend staan de volgende stappen gepland voor de formatie. Maar nogmaals, ik vind het echt heel vreselijk nieuws.”

Vervolgens werd hem gevraagd of hij het besluit van Kaag begreep. Ja, dat doet hij, zei hij. Want ze had zelf immers op 1 april gezegd al dat, als zij toen Rutte was geweest, dat zij dan de eer aan zichzelf had gehouden toen hij een vergelijkbare motie aan zijn broek kreeg.

Met andere woorden: ‘Ze heeft dit aan zichzelf te danken want ze keerde zich publiekelijk tegen mij. Ze kan lekker op de blaren gaan zitten. Ha!’

Ja, we moeten inderdaad tussen de regels doorlezen.