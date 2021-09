Knettergekke VVD verkoopt rompertjes voor baby’s: ‘Met mijn prikjes bescherm ik ook andere kinderen’

Bij de VVD zijn ze nóg meer van het padje dan we al dachten. Want de zogenaamde liberalen bieden nu vaccinatie-rompertjes aan. Dat zijn dus van die soort hemdjes die je van onderen vastmaakt, bij de luier. Voor baby’s. De tekst die erop staat? “Met mijn prikje bescherm ik ook andere kinderen.”

Bij de VVD maken ze het tegenwoordig wel heel bont. Dat ze daar voorstander zijn van massaal vaccineren. Oké. Soit. Daar kun je het met elkaar eens of oneens over zijn. Maar wat ze nu doen door baby’s in te zetten voor vaccinatiepropaganda is gewoon schokkend.

Sietske Bergsma: even overgeven

Opiniemaker Sietske Bergsma heeft namelijk ontdekt dat de VVD rompertjes verkoopt op de webshop. Op die rompertjes staat de tekst: “Met mijn prikje bescherm ik ook andere kinderen.” Geheel terecht schrijft Bergsma daarbij dat ze echt even moet “overgeven” nu ze dit heeft gezien:

Uit de officiële webshop van de @VVD. Ik geloof dat ik even moet overgeven.

Bij de uitleg staat: “Als de vaccinatiegraad nog verder daalt, brengt dat ook gevaccineerde kinderen in gevaar. Wat de VVD betreft is dat onacceptabel. Met dit rompertje kun je laten zien dat jouw kleintje gewoon is ingeënt tegen enge ziektes en dus geen andere kinderen in gevaar brengt.”

Hoewel het natuurlijk volstrekt abnormaal is om je kind zo’n rompertje te laten dragen sluit de VVD haar verkoopriedeltje af met: “Heel normaal.”

Covid-19

Even voor de duidelijkheid: ik heb geen reden om aan te nemen dat dit over Covid-19 gaat, oftewel om de coronavaccins. Want die worden op dit moment helemaal niet gegeven aan kinderen jonger dan 12 jaar oud, laat staan aan baby’s. Nee, het gaat hier over de “normale” vaccins, die verreweg de meeste Nederlanders ook aan hun kind (laten) geven. Mijn kind is daarmee ingeënt, en jouw kind vast ook.

Alleen vindt de politiek dat er tegenwoordig iets van een probleem is omdat er relatief meer mensen zouden zijn die hun kinderen niet laten inenten, en dat hierdoor bepaalde ziektes die eigenlijk niet meer voorkwamen in Nederland mogelijk terugkomen. Dat is een zorg van de politiek en ook van ouders. Dat is logisch. Ik vind dat óók zorgelijk.

De ware oorzaak

Maar om baby’s vervolgens in te zetten voor goedkope propaganda? Dat is totaal belachelijk. En trouwens, als we het dan toch over dit onderwerp hebben, laten we dan ook even benoemen waarom bepaalde ziektes opeens (mogelijk) terugkeren. En nee, dat komt niet (alleen) doordat er meer Nederlanders zijn die kritisch zijn op vaccinatieprogramma’s. Nee, er komen ook hele horden nieuwkomers ons land binnen; mensen wiens kinderen niet ingeënt zijn, en die ziektes met zich meenemen.

Misschien dat de VVD daar een paar rompertjes over kan maken? Is maar een idee hoor.