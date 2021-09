Wouter de Winther (Telegraaf): ‘Door op te stappen voorsorteert Sigrid Kaag op nieuwe verkiezingen’

Volgens de Haagse Insider van De Telegraaf, Wouter de Winther, betekent het besluit van Sigrid Kaag om op te stappen als minister van Buitenlandse Zaken dat ze aanstuurt op nieuwe verkiezingen. “De formatie is op dit moment nog steeds in onduidelijk vaarwater,” zegt De Winther. “Je hoorde al de afgelopen dagen dat ze [red, D66] niet heel enthousiast zijn over een combinatie met VVD én CDA. Dus op het moment dat zij het idee krijgen dat het niets gaan worden, dan heeft ze alle handen vrij.”

Kort nadat Sigrid Kaag gisteren opstapte als minister van Buitenlandse Zaken schreven wij al dat dit feitelijk een schijnbeweging is van het partijkartel. Zo willen ze ons de indruk geven dat de parlementaire democratie toch nog functioneert, terwijl dit al lang het geval niet meer is. En, misschien wel belangrijker: Kaag zal het gebruiken om zichzelf machtiger te maken. Namelijk als dé concurrent van Mark Rutte. Hij loopt weg voor verantwoordelijkheid, zij niet. Hij staat voor een oude corrupte bestuurscultuur, zij voor nieuw leiderschap.

De Haagse specialist van De Telegraaf deelt die lezing feitelijk. Want, zegt hij voor de camera van zijn krant, het lijkt erop dat Kaag deze beslissing genomen heeft met het oog op nieuwe verkiezingen.

“Ze blijft gewoon fractievoorzitter van D66,” aldus De Winther. “Wat nu heel interessant gaat worden is hoe zij zich gaat opstellen in de formatie. Er was natuurlijk veel speculatie dat die HJ Schoo-lezing waarin ze hard uithaalde naar Rutte eigenlijk al een voorbode kon zijn voor nieuwe verkiezingen. Het feit dat ze nu het kabinet verlaat en zich niet mede-verantwoordelijk voelt voor het reilen en zeilen in dat kabinet, maar dat ze nu als fractievoorzitter in de Kamer kan gaan, geeft haar meer vrijheid om zich nog meer als een D66-politica te laten gelden. En minder verantwoordelijkheid voor de huidige ploeg die er zit. Dus mogelijk ook al voorsorterend op nieuwe verkiezingen.”

Zijn nieuwe verkiezingen nu dan dichterbij gekomen? “Daar moet je wel rekening mee houden,” is het antwoord van De Winther. “De formatie is natuurlijk op dit moment in onduidelijk vaarwater.” Het komende weekend wordt er overlegd. Kaag zal daarbij zijn en jawel, ze zegt ook dat ze “wil meewerken” aan het opzetten van een nieuw kabinet. “Maar je hoorde al de afgelopen dagen dat ze niet heel erg enthousiast zijn over een combinatie met VVD en CDA. Dus op het moment dat zij het idee krijgen dat het niets gaat worden, dan heeft ze alle handen vrij. En dan kunnen we die HJ Schoo-lezing meer beschouwen als de eerste verkiezingsspeech dan als eentje van een partijleider die nog met de huidige verkiezingsuitslag aan de gang wil.”