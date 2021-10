Actrice Katja Herbers als cabaretier Yora Rienstra WOEST op Gouden Kalveren: mannen wonder genderneutrale prijs

Hilarischer dan dit wordt het niet! Actrice Katja Herbers en cabaretier Yora Rienstra zijn furieus. Op de organisatie van de Gouden Kalveren. De reden? Gisteren gingen alle belangrijke prijzen naar… mannen. In het verleden had je nog een “beste actrice” en “beste acteur.” Maar nu alleen “best hoofdrolspeler,” “beste bijrolspeler” etc. Want het moest genderneutraal. Het gevolg: mannen gaan met alle prijzen aan de haal.

Al die Deugkneuzen vonden het ge-wel-dig dat de Gouden Kalveren dit jaar “genderneutraal” zouden zijn. Oh ja. Wat hadden ze er zin in. Er werd niet meer gekeken naar vrouwen en mannen. Wat maakt seksualiteit uit! Gender? Het is niets meer of minder dan een social construct. En toen acteur Jeroen Krabbé daar iets van zei, omdat vrouwen- en mannenrollen zijn inziens echt niet te vergeleken zijn, werd hij kapotbelachelijk gemaakt.

Maar nu de Gouden Kalveren daadwerkelijk zijn uitgedeeld zijn diezelfde Deugers opeens helemaal van slag. Kijk naar actrice Katja Herbers en ‘cabaretier’ Yora Wienstra. Woest zijn ze. Furieus. Helemaal van de leg. De reden? De belangrijkste genderneutrale (LOL) Gouden Kalveren zijn dit jaar uitgedeeld aan… mánnen. Maar dát was de bedoeling niet! Ze moesten genderneutraal zijn en vervolgens uitgereikt worden aan vrouwen. Dit is de omgekeerde wereld!

“De Kalveren zijn gender neutraal en van de weeromstuit heeft geen enkele vrouw of gender neutrale acteur een acteer prijs gewonnen,” aldus Herbers die onder meer in The Americans speelde. Rienstra voegt daar aan toe dat het haar inziens “te triest voor woorden [is] wat hier nu plaatsvindt.” Met al die mánnelijke winnaars van genderneutrale Gouden Kalveren.

Tja. Dit noem je nou ironie, dames. Jullie besloten met zijn alleen dat gender er niet toe deed, dat alles “genderneutraal” moest, en dat er geen onderscheid gemaakt mocht worden… dus ja, dan mag je nu ook op de blaren zitten. Succes!

